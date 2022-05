Stranger Things 4 Volume 2, ovvero gli ultimi due episodi della quarta stagione, sarà disponibile su Netflix dal prossimo 1° luglio, a conclusione di una stagione molto più lunga delle precedenti in termini di durata dei singoli episodi (e decisamente più horror). La scelta di distribuire Stranger Things 4 in due parti dal peso così sbilanciato – 7 episodi nel primo volume e solo 2 nel secondo – è stata giustificata dagli showrunner con la grande quantità di materiale presente in questo capitolo e in particolare nel finale che è lungoquanto un film: “Sono fondamentalmente due stagioni. Vale quasi due stagioni di materiale” hanno spiegato i fratelli Matt e Ross Duffer.

Stranger Things 4 Volume 2 chiuderà una stagione che ha iniziato a spiegare la mitologia della serie in modo ormai quasi didascalico, preparando il terreno per la prossima, ovvero il quinto ed ultimo atto della saga del Sottosopra ideata, scritta e prodotta dai Duffer (qui la nostra recensione del Volume 1).

Il promo di Stranger Things 4 Volume 2 mostra alcune immagini inedite degli ultimi due episodi, che saranno inevitabilmente incentrati sulla sfida tra la raccapricciante creatura demoniaca nota come Vecna, dalle cui vicende è scaturita l’apertura del primo portale del Sottosopra, e l’ormai adolescente Undici, che deve fare i conti con quanto avvenuto anni prima nel laboratorio di Hawkins.

Non a caso nel promo di Stranger Things 4 Volume 2, Vecna ricorda a Undici che è stata lei a liberare il mostro e ora non può fermarlo. Ma ovviamente la ragazza, oltre ai suoi poteri di telecinesi, potrà contare sull’aiuto dei suoi amici, di Hopper, di Joyce e di tutti gli altri personaggi che a vario titolo si ritrovano a difendere la città di Hawkins dalla minaccia più spaventosa subita finora.

Ecco il promo di Stranger Things 4 Volume 2, che ricorda l’appuntamento al 1° luglio con gli ultimi episodi della stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com