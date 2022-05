Dal 30 maggio 2022 sono state inoltrate comunicazioni in merito ad alcune nuove rimodulazioni WindTre per quanto riguarda la rete mobile che si abbatteranno tra qualche tempo su determinate offerte prepagate, aumentandone il costo mensile e la quantità di GB. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, sarà anche possibile rifiutare le modifiche unilaterali del contratto nel caso in cui non si intenda accettarle. Le comunicazioni sono cominciate ad arrivare tramite SMS, ma il gestore unico ha anche pubblicato un’informativa dedicata sul portale ufficiale, nella sezione ‘WINDTRE Informa’.

Le rimodulazioni WindTre in questione sono molto simile a quelle annunciate per alcuni clienti lo scorso dicembre, divenute poi effettive dal 20 gennaio 2022 (anche in quel caso era possibile rifiutarle inoltrando il comando ‘NVAR’). Le modifiche unilaterali del giorno entreranno in vigore dal 13 luglio, comportando un aumento del canone mensile (che varierà a seconda dell’offerta attiva), come pure dei GB disponibili. Nel messaggio attraverso cui vengono annunciate le rimodulazioni WindTre è incluso un link che consentirà di avere maggiori informazioni circa la modifica prevista per quella specifica offerta mobile. Per quanto concerne le linee con offerta famiglia Junior, verrà inoltrata anche una comunicazione al numero di telefono del genitore indicato durante l’attivazione.

Il bundle mensile di GB aggiuntivi sarà compreso da 15GB fino ai GB illimitati (potranno essere sfruttati, in via progressiva, a partire dal 14 giugno). Nel caso in cui si voglia rifiutare le rimodulazioni WindTre, lo si potrà fare, conservando la propria offerta attuale così com’è, inviando un SMS con testo ‘NVAR‘ al numero ‘40400‘ entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ricevuta a mezzo SMS. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

