Se fino a qualche giorno fa parlavano di Caterina Balivo e della sua carriera in tv (su TV8), oggi si torna a parlare di lei perché qualcuno vorrebbe ergerla a paladina del body positive, ma è davvero possibile? In questi ultimi mesi molti vip si sono messi a nudo per lanciare messaggi positivi alle donne facendo leva su quelli che spesso vengono definiti difetti e nascosti. C’è chi ha mostrato la pancetta, chi le rughe o le smagliature, chi brufoli e problemi di acne, fatto sta che l’ultima trovata arriva da Caterina Balivo che con la storia delle sue tre taglie in più ha fatto discutere sui social e non solo.

Ecco la copertina usata per la sua intervista:

Dalle pagine di Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero, Caterina Balivo ha voluto mandare il suo messaggio di ‘normalità’ parlando degli anni che passano e di come tutti cambi, corpo compreso. Proprio confessandosi al settimanale, la conduttrice ha parlato delle sue tre taglie in più:

“Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura…Voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta…mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv”.

A questo punto si è aperta una vera e propria discussione su quello che in molti hanno definito un messaggio body positive: ma davvero una come Caterina Balivo, bella e in linea, può fare un discorso di questo tipo senza finire mirino di critiche o, peggio, offese? Alle parole di disprezzo o di critica ai danni della conduttrice, sono seguite anche altre parole di rispetto e di conferma da parte di altre donne che si rispecchiano nel suo messaggio, questo basterà a consolare tutti?

Ecco la Balivo in tutto il suo splendore e con le sue tre taglie in più