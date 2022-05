Il colosso sudcoreano Samsung ha deciso di entrare in partnership con Hyundai Motor Group con il suo Samsung Galaxy S22 (smartphone top di gamma) per rafforzare ancora di più la tecnologia a bordo della auto. Il device, insieme ad ulteriori modelli scelti dall’azienda, verrà sfruttato per entrare all’interno del Genesis GV60, ossia il nuovissimo e stupendo SUV elettrico della casa automobilistica coreana, dove la portiera si sbloccherà grazie ad uno specifico sensore integrato e alla tecnologia UWB. Vediamo meglio le principali caratteristiche di questa novità.

Il nuovo ed interessante progetto di Samsung e Hyundai Motor Group fa sì che i dispositivi Samsung Galaxy riescano a sbloccare l’auto, andando ad aprire e a chiudere la portiera senza l’ausilio delle tradizionali chiavi, bensì tramite tecnologia wireless UWB. Questa modalità consente allo smartphone del brand sudcoreano di collegarsi e mettersi in comunicazione in maniera diretta con la vettura, riuscendo ad aggirare ogni intercessore e registrare una chiave digitale (messa a disposizione dell’utente grazie all’ID e password Samsung Pass) nel proprio telefono Galaxy. Per fare in modo che il servizio vada a buon fine, i proprietari della Genesi GV60 dovranno installare l’app Genesis Connected Service, registrare tutti i dettagli dell’automobile all’interno del sistema di infotainment e fare tap sul menu Digital Key del display e Register sull’app Genesis. La registrazione poi avverrà in automatico.

L’auto si sbloccherà in due modalità: premendo la maniglia della portiera qualora lo smartphone si trovasse, ad esempio, in tasca oppure nello zaino; l’altra soluzione di sblocco può essere automatica, avvicinandosi direttamente all’auto con il device Galaxy. Ogni volta che lo desidera, l’utente potrà optare per la modalità che più lo aggrada. Vediamo adesso quali sono gli smartphone compatibili: Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold3, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold2 e Galaxy Note 20 Ultra. Inoltre, la chiave digitale potrà essere condivisa con amici e parenti tramite Samsung Pass, e fino ad un massimo di tre contatti che potranno utilizzare l’auto con il proprio smartphone Samsung delle seguenti serie: Galaxy S20 (escluso S20 FE), la serie Galaxy Note20, la serie Galaxy S21, la serie Galaxy S22, Galaxy Z-Flip 5G, Galaxy Z-Fold 2, Galaxy Z-Flip 3 con Android 12 o versioni successive.

Continua a leggere su optimagazine.com