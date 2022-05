La dicitura relativo all’assegno unico in evidenza alla sede è comparsa nella domanda di alcuni cittadini per il contributo sul portale INPS. Dopo altri avvisi classici che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi come quello “in istruttoria”, è arrivato il momento di chiedersi cosa sia anche il nuovo appena apparso nelle aree riservate di più di qualche utente.

La casistica non è così rara ed è documentata anche da qualche testimonianza presente sui social, come quella presente nel tweet in chiusura articolo. Sta capitando, in effetti, che al controllo della propria domanda in area personale ci si ritrovi il riferimento all’assegno unico in evidenza alla sede. Lo specifico stato è dunque spiegato dallo stesse ente previdenziale attraverso il suo team social. Per quanto ogni istanza del singolo cittadino possa differire da un’altra, l’alert in questione dovrebbe riferirsi alla mancanza di qualche documentazione necessaria prima del definitivo ok al contributo tanto atteso.

Come comportarsi dunque se la propria domanda per ogni figlio viene etichettata come assegno unico in evidenza alla sede? Come consigliato anche dall’INPS, l’ideale sarebbe rivolgersi alla propria sede territoriale dell’ente previdenziale. Venendo meno, probabilmente, alcuni dettagli e determinate informazioni, è il caso di interfacciarsi con gli operatori del proprio ufficio di riferimento e dunque chiarire la propria posizione. Sarebbe poi il caso di procedere in tempi brevi per sistemare la propria domanda e iniziare a fruire finalmente proprio dell’assegno mensile.

Va ricordato che anche nonostante non tutte le domande di assegno unico siano state validate, una volta approvate, daranno diritto a ricevere tutti gli arretrati della prima parte dell’anno. Niente panico dunque per tutte le situazioni ancora pendenti dopo mesi dal primo inoltro della propria richiesta: con la giusta procedura di verifica le somme spettanti per ogni figlio verranno comunque riconosciute e accreditate sul conto bancario indicato.