In Cina ha trovato espressione il nuovo Vivo T2x, che vanta specifiche di livello superiore, difficilmente riscontrabili in altri smartphone (batteria da 6000mAh e schermo a 144Hz), ed altre di spessore inferiore, come nel caso delle due fotocamere posteriori. Il device include un ampio schermo con notch a goccia, forse un po’ anacronistico, ma comunque d’impatto (LCD IPS da 6.58 pollici con risoluzione FullHD+ da 2408 x 1080 pixel).

Il Vivo T2x è spinto dal processore MediaTek Dimensity 1300 (octa-core con processo produttivo a 6nm e frequenza massima di clock da 3GHz), 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno di tipo UFS 3.1. La fotocamera principale include un sensore da 50MP (apertura f/1.8), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4), mentre quella frontale si compone di un unico sensore da 16MP (apertura f/2.0). Le connettività presenti a bordo del Vivo T2x sono il 5G SA/NSA, il supporto dualSIM, il Wi-Fi ax, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il GPS, l’NFC ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Non manca il lettore di impronte digitali laterale per la sicurezza personale, la ricarica rapida a 44W (inversa a 6W), Android 12 con OriginOS 2.0.

Le dimensioni generali sono pari a 163,9 x 75,3 x 9,2 mm, distribuite in un peso di 203 gr. Il Vivo T2x sarà disponibile nelle colorazioni Mirror Black e Fog Blue, con prezzi a partire da 240 euro (al tasso di cambio attuale). Nel caso in cui il Vivo T2x dovesse arrivare in Europa a costi modici, potreste decidere di puntarci seppur privo di qualche specifica che molti utenti potrebbero considerare importante (la doppia fotocamera posteriore, per dirvi, può anche dirsi superata)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

