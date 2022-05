Morning News sta tornando in onda su Canale5 con la nuova edizione. L’apprezzato programma mattutino di informazione, condotto da Simona Branchetti sbarcherà a fine giugno sulla rete Mediaset.

Ad annunciare la data esatta è la stessa giornalista del TG5, che su Instagram ha risposto a chi le chiedeva con impazienza quando sarebbe tornata al timone del programma. La Branchetti ha infine scritto: “Ci vediamo a Morning News dal 27 giugno”.

Partito in sordina e con un po’ di timore, il talk show politico e rotocalco ha lentamente conquistato la sua fetta di pubblico, grazie anche alla preparazione della giornalista, uno dei volti più apprezzati da anni del TG5. Mediaset aveva deciso di affidarle la conduzione del programma televisivo mattutino, che si è rivelato una scommessa vincente per la casa del biscione.

Morning Show quindi torna in onda con la sua seconda edizione a partire dal 27 giugno, andando a sostituire Francesco Vecchi e Federica Panicucci dal 27 giugno, sempre dal lunedì al venerdì alle 8:40 alle 10:50. La riconferma del programma è dettata sicuramente dagli ottimi ascolti riscontrati in quella fascia oraria lo scorso anno, che hanno portato i vertici Mediaset ad allungare la messa in onda fino a settembre 2021.

Visto il successo inaspettato, Canale5 torna quindi ad ospitare Morning News per una seconda edizione, continuando così i suoi rapporti con gli spettatori fedeli, che per lunghi mesi estivi l’hanno seguito con attenzione.

Di cosa si parlerà in queste nuove puntate è ancora tutto da decidere. Probabilmente si spazierà tra svariati temi: dalla politica interna alla guerra in Ucraina, all’attualità e società. Non mancheranno gli ospiti in studio che insieme a Simona Branchetti dialogheranno sugli argomenti del giorno.

