Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere sulla disponibilità di PS5 a lungo termine, ma da alcuni giorni a questa parte abbiamo quantomeno le idee più chiare sugli obiettivi di Sony. Un discorso che ovviamente vale anche per l’Italia ed il resto d’Europa. Vediamo come evolvono previsioni e stime, in attesa di capire quando arriverà il momento a partire dal quale il produttore giapponese sarà in grado di soddisfare in tempo reale la domanda di console su scala globale. Soprattutto se pensiamo che questa meta, da un anno e mezzo, sia quasi utopia.

Situazione aggiornata sulla disponibilità di PS5: il piano di Sony ormai è chiaro anche per l’Europa

Considerazioni, quelle di oggi, che vanno al di là di quanto riportato la scorsa settimana a proposito del nuovo restock di Gamestop. Cosa dobbiamo attenderci sulla disponibilità di PS5 entro la fine del 2022? La volontà di cambiar passo in termini di produzione c’è tutta. Basti pensare al fatto che la PS5 è rimasta indietro in termini di vendite rispetto a quanto riscontrato durante i primi due anni di PS4 sul mercato. Tuttavia, nel terzo anno della PS5, quello che a conti fatti inizierà a novembre e si estenderà fino allo scorcio finale del 2023, Sony ha fissato un obiettivo preciso.

Il colosso nipponico, infatti, spera di rimettere in carreggiata il progetto dell’attuale generazione, archiviando una volta per tutte le problematiche che sono venute a galla durante il bienni condizionato prima dal Covid, poi dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Con tutte le conseguenze del caso per la sua macchina produttiva. Con questi presupposti, nel 2024, la PS5 dovrebbe superare una volta per tutte il suo predecessore. Un dettaglio non di poco conto, dopo gli innumerevoli imprevisti che abbiamo affrontato negli ultimi tempi.

Siamo ad un punto di svolta sulla disponibilità di PS5? Staremo a vedere.

