Le novità in casa WhatsApp non finiscono mai ed a breve ci saranno migliorie per quanto riguarda le varie reazioni ai messaggi. Come sappiamo, proprio all’inizio del mese di maggio, è stata lanciata sulla piattaforma di messaggistica più famosa al mondo la possibilità di reagire a dei messaggi con delle emoji. Attualmente sono solo sei quelle che si possono sfruttare, ma nel giro di qualche mese qualcosa a riguardo cambierà notevolmente.

Massima attenzione nei confronti del nuovo aggiornamento WhatsApp per migliorare le reazioni

Al di là dei trucchi per sfruttare al massimo le reazioni WhatsApp, come quelli indicati di recente, ci sono dunque altri novità in arrivo. L’obiettivo dei vari sviluppatori è come sempre quello di migliorare questa funzione con delle modifiche ed a tal proposito qualcosa di interessante è emerso dai colleghi di WABetaInfo. Nella nuova versione beta di WhatsApp, la 22.12.0.70, quella riguardante nello specifico gli utenti iOS, introduce alcune migliorie per le reazioni alle foto contenute in un album.

Quando all’interno di un gruppo inviamo una serie di foto, WhatsApp crea una sorta di album, ma non è dato sapere attualmente chi ha reagito a ciascuna foto. Attraverso però il prossimo aggiornamento, ci sarà un bel cambiamento da questo punto di vista. Nello specifico sarà possibile avere dettagli maggiori per quanto riguarda le reazioni aggiunte su ogni singola foto. Si saprà quindi se una determinata foto di un album possa piacere più rispetto ad un’altra e sapere anche chi ha messo tale reazione.

Un particolare in più che potrebbe far piacere agli utenti che però stanno attendendo la possibilità di utilizzare qualsiasi emoji per le reazioni. Per ora sono solo sei e limitate al cuore, il pollice in alto, la faccia sorridente, la faccia triste e le mani in preghiera. Un limite che ha anche frenato per ora il possibile successo delle reazioni su WhatsApp, insomma l’entusiasmo iniziale è calato immediatamente. Con l’arrivo di tantissime emoji probabilmente le cose potranno cambiare notevolmente ed ognuno avrà modo di reagire come più preferisce ai vari messaggi. Non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento di WhatsApp.