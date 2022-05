Ci siamo, quest’oggi 30 maggio andrà in scena l’attesissimo match Sinner-Rublev, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2022 sulla storica terra rossa di Parigi. L’incontro inizierà oggi pomeriggio non prima delle ore 15.30 sul campo Court Suzanne Lenglen. Nei primi tre turni del prestigioso torneo il tennista italiano ha battuto gli americani Fratangelo e McDonald e lo spagnolo Carballes Baena; d’altro canto, il russo ha eliminato il coreano Kwon, l’argentino Delbonis ed il cileno Garin. Il vincitore del match di oggi sfiderà uno tra Medvedev e Cilic. Adesso andiamo a scoprire insieme dove vedere la diretta TV e streaming della partita.

L’incontro Sinner-Rublev, la cui battuta d’inizio non è prevista prima delle ore 15.30, si potrà vedere in diretta TV su Eurosport 1 e Eurosport 2 (ricordiamo che Eurosport detiene i diritti in esclusiva dell’Open di Francia) precisamente sui canali 210 e 211 del decoder Sky, e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION. Inoltre, sarà possibile seguire il match, sempre in streaming, anche sul sito ufficiale Eurosport.com. Prima che inizi l’ottavo di finale tra l’altoatesino ed il russo, sempre sul Court Suzanne Lenglen si sfideranno l’italiana Camila Giorgi contro la russa Dar’ja Kasatkina e poi a seguire il norvegese Casper Ruud contro il polacco Hubert Hurkacz.

Per quanto riguarda i precedenti tra Sinner e Rublev, quello di oggi sarà il quarto incontro in carriera: attualmente, il bilancio sorride all’azzurro vincitore di due match, l’ultimo è stato il Masters 1000 di Montecarlo 2022 quando il 20enne di San Candido batté l’avversario per 2 set a 1 con il punteggio finale di 5-7, 6-1, 6-3. Insomma, si tratta di un match confronto che gli appassionati di tennis non dovranno assolutamente perdersi; il tennista italiano vuole a tutti i costi mettere a segno il colpaccio contro il russo, così da continuare la sua avventura nel secondo Slam stagionale.

