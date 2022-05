Silvio Berlusconi torna ad occupare le prime pagine. Stavolta non per vicende politiche, giudiziarie, sentimentali. Silvio Berlusconi torna nel suo habitat sportivo, uno degli ambiti dai quali ha ottenuto maggiori soddisfazioni. Con la direzione del fido Adriano Galliani, Silvio Berlusconi ha conquistato la promozione in serie A per il Monza. E’ la prima volta che il club brianzolo rilevato da Silvio Berlusconi conquista il massimo campionato nella sua storia più che secolare.

Quello che in principio sembrava un passatempo di Silvio Berlusconi è diventata una sfida sportiva importante. Il Monza nel prossimo campionato sfiderà il Milan condotto da Silvio Berlusconi sul tetto del mondo a San Siro. Sarà una giornata memorabile, una vera e propria tempesta emotiva per Silvio Berlusconi che , subito dopo la vittoria ha immediatamente rilanciato promettendo di voler competere prima per lo Scudetto e poi per la Coppa dei Campioni (leggi di più)

L’affermazione è certamente roboante, guascona, sfrontata. Ma è in perfetto stile Silvio Berlusconi che, ha spiegato, compete sempre ed ovunque per vincere e non solo per partecipare. D’altro canto quando assunse la presidente del Milan, in un momento di scarsa gloria per il club rossonero, la sua presentazione fece storcere il naso a molti. Promise che il Milan sarebbe diventato con la sua guida il club più titolato del mondo. Missione compiuta per Silvio Berlusconi che con il Milan dominò in Italia, in Europa e nel Mondo rivoluzionando completamente il calcio.

Silvio Berlusconi coniugò pallone e politica, San Siro e Montecitorio in un vortice di successo esponenziale. Come sempre nella vita giunsero poi i giorni dispari. Le amarezze politiche e sportive. Fino al punto di indurre Silvio Berlusconi a cedere il suo beneamato Milan. Ma il fuoco della competizione e della voglia di vincere ardevano sotto le ceneri dell’età e delle delusioni. Silvio Berlusconi ha deciso di rimettersi in gioco e di cambiare la storia del Monza. Quando promette di portare i brianzoli al vertice in Italia ed in Europa, suggerisco a tutti di esser prudenti nello sberleffo dubbioso. Di certo mezzi e volontà non mancano a Silvio Berlusconi. E chissà che tra qualche anno, il Monza non possa contendere al Milan una Coppa dei Campioni (Silvio Berlusconi la chiama ancora così) nella più incredibile delle finali.

