Il Comune di Roma ha disposto la chiusura di tre campi rom (Candoni, Salviati e Lombroso) entro il 31 dicembre di quest’anno: al contempo, il piano avrebbe anche dato il via all’istituzione del bonus nomadi, un sostegno economico utile ad aiutare i senza fissa dimora a trovare un’abitazione (insieme alla regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza ed all’innesto nel mondo del lavoro ed alla scolarizzazione dei più piccoli).

Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, verranno offerti orientamento, informazione e consulenza per poter accedere al mercato del lavoro, insieme a tirocini, corsi di formazione e laboratori educativi e di apprendimento e implementazione di abilità lavorative per adolescenti e giovani adulti. Il bonus nomadi dovrebbe prevedere l’erogazione fino ad un massimo di 5 mila euro per ciascuna famiglia, da poter anche sfruttare per avviare una piccola attività imprenditoriale che consenta un sostentamento dignitoso e l’inserimento in società. Per quanto riguarda il sostegno abitativo, bisognerà sottoscrivere e registrare il contrato di locazione per singoli alloggi o in coabitazione, in maniera tale che l’agevolazione sia erogata ai proprietari degli immobili in questione (fino ad un massimo di 800 euro al mese).

L’amministrazione comunale romana mira a chiudere i sei maggiori campi rom formali (insieme a quelli già citati in apertura ci sarebbero anche Gordiani, parte di Castel Romano, Salone) e quelli non formali, per circa 6 mila senza fissa dimora che si stimano presenti in città. Un obiettivo che si spera possa presto essere raggiunto, soprattutto per garantire la dovuta dignità a chi, purtroppo, non ha la possibilità di potersi permettere una sistemazione fissa, vivendo tra mille difficoltà. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

