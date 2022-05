Secondo quanto riferito da alcuni leaker tecnologici, la Xiaomi Mi Band 7 Pro potrebbe arrivare presto sul mercato. Già da un po’ di tempo si vociferava della variante Pro, che molto probabilmente sarà presentata in contemporanea con lo smartphone Xiaomi 12 Ultra, ma fino ad ora Xiaomi ha svelato ufficialmente solo una variante normale con chip NFC (solamente per alcuni mercati). Il nuovo device è stato confermato da alcuni insider cinesi sul noto social Weibo, secondi i quali la nuova versione andrebbe a completare le caratteristiche tecniche della Band 7, con nuovi elementi capaci di portare al massimo le aspettative degli utenti. Vediamo insieme quali sono le novità in arrivo.

La Xiaomi Mi Band 7 Pro, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe sfoggiare un comparto tecnico aggiornato e potenziato rispetto al modello base svelato nei giorni scorsi. L’upgrade dovrebbe soffermarsi in modo particolare sulla batteria. Infatti, il wearable potrebbe montare un‘unità energetica da ben 250mAh, garantendo 70mAh in più rispetto alla versione base. Tra le altre interessanti novità tecniche vi è anche il supporto al GPS, in grado di mostrare il fitness-tracker ancora più completo. Per quanto riguarda il display, la variante Pro potrebbe sfoggiare uno schermo più ampio e quindi più pratico da utilizzare.

La Xiaomi Mi Band 7 Pro è apparsa di recente all’interno del codice di applicazione per la serratura smart Mi Door Lock. Un’immagine di accompagnamento, difatti, mostrava sia la Xiaomi Band 7 NFC che la Xiaomi Band 7 Pro. Il nuovo orologio intelligente quasi sicuramente sarà presentato con un prezzo più alto rispetto al modello base, che ricordiamo essere venduto in Cina a circa 40 euro. Ad ogni modo, nessun dettaglio preciso è giunto in merito al costo di listino della nuova variante Pro.

