Conosco e apprezzo Max Gazzé dagli inizi, quando suonava il basso con Daniele Silvestri. Era con noi a Cuba. L’ho avuto tante volte ospite nei miei programmi, a partire dal Roxy Bar. Ma una sera, in camerino, l’ho sentito parlare del ritmo circolare e sono rimasto affascinato dalla cultura nella sua ricerca in altri spazi delle frequenze, anche quantistiche, e in altri mondi. Fortunatamente ho avuto l’opportunità di approfondire questi concetti “diversi” durante questa intervista. Infatti questo commento ricevuto durante la diretta sintetizza tutto: “Gazzé avevo capito fosse un illuminato, ma oggi è una rivelazione”

Ecco come l’ha presentato CO-Scienza:

Cantautore, bassista attore e pittore. Conosciuto al grande pubblico soprattutto per la sua importante carriera musicale, che dal 2017 lo vede impegnato in quello che appare il suo progetto più innovativo: Alchemaya – un’opera sintonica; suonato con la Bohemian Symphony Orchestra di Praga diretta dal M° Clemente Ferrari, Alchemaya è un’opera originale in cui Max e il fratello Francesco fondono, attraverso un libretto e composizioni originali, gli approfondimenti esoterici condotti da Max negli ultimi 20 anni. Contiene anche brani tratti dal repertorio storico di Max riarrangiati in chiave “sintonica”, un neologismo da lui inventato per definire l’integrazione tra strumenti sinfonici e sintetizzatori. Il 9 e 10 aprile scorso ho condotto CO-Scienza, un evento maratona di 15 ore organizzato da Michele Micheletti e Leonardo Pagni, che l’hanno raccontata così:

“CO-Scienza si è confermato come il più grande evento di qualità sui temi dell’evoluzione di coscienza e del risveglio interiore. Il tema prescelto per il 2022 è quello legato ai messaggi non palesi, quei significati che da secoli ci indicano la strada per capire chi siamo e cosa dobbiamo fare che però sono difficili da ricercare, cogliere e da interpretare correttamente. Ecco perché abbiamo scelto il frammento di Eraclito che recita proprio “La natura (verità) ama nascondersi”. Faremo questo percorso di scoperta utilizzando l’arte. L’arte è un veicolo d’eccezione che da sempre contiene e trasporta i significati profondi dell’esistenza. Abbiamo individuato cinque arti principali che hanno costituito le colonne della narrazione di Frammenti Evolutivi il 9 aprile: musica, pittura, cinema, letteratura ed espressività corporea. Per ognuno di questi riferimenti tre figure si sono alternate per estrarre il significato sapienziale (i frammenti a carattere evolutivo nascosti) dalla propria arte di riferimento, secondo tre diversi punti di vista: quello dello specialista (un esperto del messaggio anagogico), quello dell’addetto ai lavori (l’artista) e quello della visione scientifica (un personaggio di scienza).

Sono stati anche previsti interventi speciali che sono serviti a ribadire il tema centrale dell’evento ad opera di grandi nomi del mondo della cultura e della clinica. Il giorno 10 aprile l’evento CO-Scienza è proseguito con un presupposto diverso sul tema “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”.

https://www.co-scienza.it/evento-co-scienza-2022 è il sito dove iscriversi gratuitamente e ricevere i link per vedere i video integrali delle due giornate. Nel corso di queste maratone in diretta ho interagito in collegamento e di persona con l’eccellenza di vari campi. Cinque arti principali hanno costituito le colonne della narrazione di Frammenti Evolutivi del 9 aprile: la musica, la pittura, il cinema, la letteratura e l’espressività corporea. Il giorno 10 aprile, domenica, l’evento è proseguito con un presupposto diverso sul tema “L’energia femminile che doveva cambiare il mondo forse lo ha già cambiato”. Tra i partecipanti: Corrado Malanga, Max Gazzé, Heather Parisi, Petra Magoni, Massimo Cacciari, Linda Corrias, Marco Guzzi, Simona Atzori, Nitamo Montecucco, Virginia De Maio, Thea, Thomas Torelli, Alberto Simone, Althair, Shirta, Beatrice Carbone, Roberto Maria Sassone, Giorgia Sitta, Antonio Kilo Canella, Pier Luigi Lattuada, Erica Poli, Raffaele Fiore, Emiliano Toso, Paolo Lissoni, Siusy Blady e Andrea Colombini.

