Basta un momento intenso in Stranger Things 4 e tutto cambia. Non è la prima volta che la serie Netflix pone l’accento su una cosa facendola diventare subito virale è lo stesso è successo in questi giorni a Kate Bush e la sua Running up That Hill al centro di una delle scene più sofferte (da parte del pubblico) di questo Primo Volume della stagione finale della serie cult targata Netflix.

Ecco il video ufficiale della canzone:

La 63enne cantautrice britannica è tra i protagonisti della colonna sonora di Stranger Things 4 con la sua canzone uscita nel 1985 totalizzando in poche ore numeri a sei cifre sulle piattaforme di streaming negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Negli Usa il brano di Kate Bush ha debuttato alla posizione #118 dei più streammati su Spotify battendo artisti come XXXTentacion ed Ed Sheeran, mentre nel Regno Unito è entrata nella top 30.

ATTENZIONE SPOILER!

Un vero e proprio fenomeno che conferma la potenza di questa serie in tutto il mondo in quanto a ‘cult’ da rilanciare e riscoprire. Running up That Hill di Kate Bush è presente nel quarto episodio di questo Primo Volume di Stranger Things 4 e fa da sfondo al momento in cui Max finisce nelle grinfie nel villain di turno. A quel punto solo i ricordi e i momenti passati con i suoi amici la spingono a reagire e tornare da loro non prima di una lunga corsa ricca di suspence che ha per colonna sonora proprio questo brano.

Ecco il video del momento: