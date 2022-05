Entrevías ha debuttato su Netflix con un risultato sorprendente, attestandosi sin da subito tra i titoli più visti nella Global Top 10 dello streamer tra il 16 e il 22 maggio. Addirittura è diventata la terza serie più vista a livello internazionale tra quelle di lingua non inglese, subito dopo la terza stagione di Che Fine Ha Fatto Sara? e Benvenuti a Eden. Anche in Italia è apparsa sin dal debutto tra i primi cinque risultati più visti.

La serie Entrevías sembra dunque seguire il destino di tante altre produzioni spagnole, che hanno debuttato con risultati più o meno apprezzabili sulla tv generalista e poi si sono trasformate in un fenomeno globale grazie alla distribuzione in streaming. La tecnica di Netflix di pescare tra titoli locali per rilanciarli presso un pubblico internazionale si è rivelata incredibilmente vincente con La Casa di Carta, forse il caso più riuscito in questo senso, Toy Boy ed altri titoli dalle fortune incerte in tv ma rinati grazie alla visione in streaming.

La prima stagione di Entrevías è l’unica disponibile per ora su Netflix, anche se in Spagna è già stata trasmessa la seconda. Non è ancora chiaro quando quest’ultima arriverà sulla piattaforma, ma l’attesa potrebbe essere molto breve vista l’accoglienza che questo dramma d’azione dallo humor nero ha ottenuto in pochi giorni.

Dopo i buoni ascolti di Entrevías su Telecinco (poco meno di due milioni di telespettatori in media per la prima stagione, poco più di un milione e mezzo per la seconda) e con la sferzata di popolarità che le arriva ora dallo streaming globale, la serie con José Coronado e Nina Sobo potrebbe essere presto rinnovata per una terza stagione.

