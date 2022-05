Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 30 maggio, e lo stesso succederà anche nei prossimi giorni visto che la Rai ha deciso di dire stop alle repliche dei giorni scorsi. Sull’onda degli ottimi ascolti delle ultime puntate della versione daily, la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche della prima stagione della serie originale, quella con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno nei panni di Teresa e Pietro.

I due protagonisti cedono il posto agli spagnoli di Sei Sorelle, la serie spagnola che da oggi impegnerà il primo pomeriggio di Rai1 prendendo di fatto il posto de Il Paradiso delle Signore. In queste ore non sono mancate le polemiche e altre ne verranno quando il pubblico si accorgerà che Pietro e Teresa sono finiti in panchina a favore di una serie che, siamo certi, non si concluderà visto che ha troppe puntate rispetto ai giorni a disposizione per la messa in onda.

Ecco il promo di Sei Sorelle:

Conquiste, illusioni, sogni, speranze di 6 giovani donne alla ricerca della propria indipendenza, in un mondo ancora costruito a dimensione maschile nella Spagna di inizio '900.#SeiSorelle dal #30maggio tutti i giorni alle 15.55 su #Rai1 #RaiPlay #Rctv https://t.co/u7zEoGgiP7 pic.twitter.com/6cFFTT784w — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) May 30, 2022

L’unica nota positiva della giornata è che il cast de Il Paradiso delle Signore versione daily ha fatto sapere di essere tornato sul set e di essere a lavoro per confezionare i nuovi episodi che poi vedremo da settembre, salvo cambiamenti. In particolare, proprio la fanpage di Vanessa Gravina, la nostra Contessa, ha fatto sapere: “Buongiorno e buona settimana a tutti!! La foto non è stata pubblicata a caso Come avrete ben capito oggi iniziano ufficialmente le riprese della settima stagione del Paradiso… Auguriamo buon lavoro alla nostra Vanessa e ai suoi colleghi”.

Ecco il post: