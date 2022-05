Stasera c’è il finale de L’Assistente di Volo 2 che chiuderà la seconda stagione della dramedy thriller con protagonista Kaley Cuoco. Negli ultimi due episodi, trasmessi il 30 maggio su Sky Serie, Cassie riuscirà a scoprire tutta la verità su chi sta cercando di incastrarla? I colpi di scena sono dietro l’angolo. Inoltre, dopo il debutto nei precedenti episodi, tornerà Sharon Stone nei panni della madre della nostra assistente di volo protagonista per una resa dei conti madre-figlia ancora tutta da vedere.

Ecco le anticipazioni.

Si comincia con l’episodio 2×07, di cui vi riportiamo la sinossi:

Cassie, Shane, Annie e Max tentano di trovare indizi nella serie di omicidi, che continuano a indicare Cassie come la principale sospettata.

La serata si conclude con l’episodio 2×08, che costituisce il finale di stagione:

Cassie riesce a collegare i punti in una cospirazione di vasta portata, mentre Megan cerca di fare ammenda con Shane.

Accanto a Kaley Cuoco, candidata come miglior attrice sia agli Emmy che ai Golden Globe Awards per la sua interpretazione nella prima stagione, ritroviamo Zosia Mamet (Girls) nei panni di Annie Mouradian, la migliore amica della protagonista; T.R. Knight (Grey’s Anatomy) nei panni di suo fratello Davey; Rosie Perez e Griffin Matthews nei panni di Megan Briscoe e Shane Evans, amici e colleghi di Cassie invischiati nei servizi segreti; Yasha Jackson nei panni di Jada Harris, altra loro collega; Deniz Akdeniz in quelli di Max, il fidanzato di Annie.

Nel cast anche: Mo McRae (Benjamin Barry), Callie Hernandez (Gabrielle Diaz), Joseph Julian Soria (Esteban Diaz), Cheryl Hines (Dot Karlson), Mae Martin (Grace St. James) e Santiago Cabrera (Marco).

L’Assistente di Volo non è ancora stata rinnovata per una terza stagione, quindi al momento sappiamo davvero poco su cosa accadrà a Cassie e i suoi amici in futuro.

L’appuntamento con il finale de L’Assistente di Volo 2 è su Sky Serie e in streaming su NOW.

Continua a leggere su optimagazine.com.