Bisogna stare molto attenti in queste ore all’impatto avuto dallo sbarco di Google Assistant sul Samsung Galaxy Watch 4. Appuntamento molto atteso, che ha completato il puzzle rispetto a discorsi più generici sul dispositivo, rispetto a quanto abbiamo riportato anche sul nostro magazine negli ultimi tempi. Come stanno andando le cose? Proviamo a contestualizzare ogni discorso, partendo dal presupposto che dopo mesi di ritardi, il dispositivo in questione ha finalmente ricevuto l’accesso all’Assistente Google, con appuntamento reso ufficiale dal colosso asiatico la scorsa settimana.

Primo impatto di Google Assistant sulla batteria (e non solo) del Samsung Galaxy Watch 4

Tuttavia, il lancio è stato tutt’altro che sereno, secondo quanto riportato anche da SamMobile. In primo luogo, alcuni utenti non hanno avuto modo di installare e attivare Google Assistant sul proprio smartwatch. Ora che ce l’hanno, devono affrontare molti problemi di stabilità e affidabilità. In diversi casi, ad esempio, sono venute a galla lamentele relative al celere esaurimento della batteria sul proprio Galaxy Watch 4. Un trend apparso subito evidente, dopo aver installato Google Assistant, che getta non poche ombre sul matrimonio tra i due progetti in questi giorni.

Gli utenti affermano inoltre che il rilevamento del comando vocale “OK, Google” sia incostante. Come se non bastasse, in altre circostanze si afferma che il Samsung Galaxy Watch 4 tenda a disconnettersi dal telefono, al punto che i tentativi di riaccoppiarli non avrebbero avuto successo poiché nessuno dei due dispositivi sarebbe in grado di riconoscere l’altro.

Pare inoltre che alcuni utenti siano stati in grado di accoppiare il proprio Samsung Galaxy Watch 4 allo smartphone solo dopo un hard reset , perdendo i dati che erano stati memorizzati in precedenza smartwatch. Insomma, appare inevitabile che i tecnici tornino a lavorarci su, perché i disservizi analizzati in queste ore ore inaccettabili per tante persone secondo quanto raccolto oggi.