Yellowstone 2 arriva su La7 dopo una breve pausa: la serie Paramount+, trasmessa in anteprima in Italia da Sky Atlantic e Now, è ora anche sugli schermi della tv generalista per una maratona che presumibilmente arriverà fino alla stagione più recente, la quarta, record assoluto di ascolti negli Stati Uniti.

Yellowstone 2 fa evolvere la saga neo-western dei Dutton tra nuove, sanguinose lotte per il territorio, conflitti politici coi nativi americani e subdoli intrighi familiari, sullo sfondo dello storico e ambito ranch di famiglia da difendere a tutti i costi. Nella prima stagione, il granitico capofamiglia John Dutton (interpretato dal premio Oscar Kevin Costner) si è scontrato da un lato con l’imprenditore edile Dan Jenkins, deciso a realizzare un enorme progetto edilizio nei dintorni del ranch, e dall’altro col pragmatico Thomas Rainwater, presidente della riserva indiana di Broken Rock, abile nello sfruttare lo scontro tra i due per espandere i confini del territorio dei nativi.

Yellowstone 2 riparte dal finale in due parti della prima stagione: John torna ad affrontare il tumore del quale credeva di essersi liberato, mentre i rapporti coi suoi figli continuano a creare tensioni. Kayce torna al ranch dopo aver confessato di aver commesso un omicidio a Monica, mentre quest’ultima è costretta ad una lunga riabilitazione dopo il pestaggio. Tate deve accettare la decisione della madre di andare a vivere altrove, mentre Jamie reagisce ad anni di sottomissione al padre raccontando ad una giornalista tutte le malefatte di Dutton senior. E spetta ora a Beth la gestione degli affari di famiglia.

La programmazione di Yellowstone 2 parte su La7 il 30 maggio in prima serata, coi primi due episodi trasmessi subito dopo la replica del finale della prima stagione in onda alle 21.20.

