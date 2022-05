Una caccia al tesoro fa da sfondo alle vicende raccontate ne La Fortuna su Rai1. Due serate evento, 30 e 31 maggio, in compagnia della miniserie diretta dal cileno Alejandro Amenábar, già regista di The Others con Nicole Kidman e Regression con Ethan Hawke. Con La Fortuna, il regista è al suo debutto dietro la cinepresa per il piccolo schermo. Amenabar ha co-scritto la sceneggiatura insieme ad Alejandro Hernández. La storia è un adattamento della graphic novel del 2018, El tesoro del Cisne Negro, curata da Paco Roca e Guillermo Corral.

La trama ruota intorno al ritrovamento di un tesoro sottomarino, recuperato dal capitano Frank Wild sul fondale dell’Oceano Atlantico. I preziosi in oro si trovano all’interno de La Fortuna, una nave spagnola affondata dalla marina britannica nelle acque portoghesi nel 1804. Frank, cacciatore di tesori, porta la scoperta in acque americane, ma ne nasce un conflitto di interessi: infatti gli spagnoli ne rivendicano la proprietà. Spetterà quindi al giovane diplomatico Álex Ventura la missione di recupero, affiancato da Jonas Pierce, avvocato con la passione per le storie di pirati.

Nel cast della miniserie: Álvaro Mel nel ruolo di Álex Ventura, un giovane diplomatico; Ana Polvorosa nel ruolo di Lucía Vallarta, un funzionario pubblico; Stanley Tucci nei panni di Frank Wild, un cacciatore di tesori; T’Nia Miller nei panni di Susan McLean, un avvocato che collabora con Frank Wild; Clarke Peters nei panni di Jonas Pierce, un avvocato che aiuta il Ministero della Cultura spagnolo; Karra Elejalde nel ruolo di Enrique Moliner, Ministro spagnolo della cultura; Manolo Solo è Horacio Valverde, un ex legionario; Pedro Casablanca è l’ambasciatore spagnolo Arribas a Washington DC; Blanca Portillo è Zeta; Indy Lewis nel ruolo di Amy Wild; Alfonso Lara è Mazas.

L’appuntamento con La Fortuna su Rai1 è per stasera e domani alle 21:25. La miniserie è anche visibile in live streaming su RaiPlay.

