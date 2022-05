Torna in onda The Rookie 4 su Rai2 con un episodio il 29 maggio. Poi, la serie tv con Nathan Fillion verrà trasmessa con un doppio episodio a partire da domenica prossima. Ma andiamo alle anticipazioni di stasera.

L’episodio è il 4×18 e si intitola Traditori. Ecco la sinossi:

La rapina a un treno merci pieno di preziosi oggetti all’asta si rivela mortale e la squadra è chiamata a indagare. L’agente Chen ha dei dubbi sull’essere l’aiutante del sergente Bradford ed è sconvolta quando non le dà il riconoscimento che merita. L’agente Harper prende in mano la situazione e prende una decisione cruciale che cambia la sua vita personale.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper; Jenna Dewan nel ruolo di Bailey; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen.

The Rookie 4 su Rai2 torna in onda domenica 5 giugno con gli episodio 4×19 e 4×20 che costituiscono i backdoor pilots del potenziale spin-off della serie. Nel primo, dal titolo Simone: l’agente Nolan e la divisione di Los Angeles dell’FBI chiedono l’aiuto della tirocinante dell’FBI Simone Clark quando uno dei suoi ex studenti è sospettato di terrorismo a seguito di un’esplosione in una centrale elettrica locale. Nel secondo, intitolato Operazione Enervo: la squadra, insieme alla divisione di Los Angeles dell’FBI, è in corsa per fermare i camion bomba. La task force congiunta sospetta del coinvolgimento della CIA.

L’appuntamento con The Rookie 4 è per stasera, domenica 29 maggio alle ore 21:05 circa.

