Posso confermarvi in prima persone, senza dimenticare diverse segnalazioni sparse sui social, che oggi sia necessario aggiungere un altro capitolo alla storia dell’assegno unico. Soprattutto per coloro che hanno riscontrato problemi con il riconoscimento del proprio IBAN. Dopo il nostro ultimo articolo a tema, infatti, credo sia necessario concentrarsi su alcuni SMS che potrebbero rendere ancora più confusa la situazione. A prescindere dal fatto che abbiate iniziato a ricevere o meno pagamenti da INPS nel corso delle ultime settimane.

Come approcciare alcuni SMS direttamente da INPS su assegno unico con IBAN sbagliato

In particolare, io stesso, dopo che la scorsa settimana ho ricevuto il primo pagamento da INPS per assegno unico (in seguito all’aggiornamento dell’IBAN rispetto alla prima domanda che avevo caricato durante il mese di gennaio), ho avuto una sorpresa. In settimana, infatti, sul numero di telefono associato al profilo INPS mi è arrivato questo SMS che ha minato non poche certezze:

“La domanda di Assegno Unico è sospesa per IBAN errato. Può aggiornare la domanda sul sito INPS, Assegno Unico”.

Dopo aver ricevuto il messaggio in questione e preso atto del paradosso dovuto da un lato al contenuto della comunicazione, dall’altro al fatto di aver ricevuto nel frattempo il primo saldo, ho chiesto ad INPS chiarimenti in merito: “Fa fede il pagamento ricevuto con situazione sbloccata o l’SMS. Possibile che l’SMS si riferisca al problema di due mesi fa prima dell’aggiornamento dell’IBAN?”.

A detta di INPS, è possibile che messaggi simili si riferiscono alla fase antecedente rispetto alla modifica del codice IBAN, come avvenuto con tanti richiedenti. Così fosse e ad aggiornamento avvenuto, a quel punto l’assegno unico dovrebbe arrivarvi a prescindere anche nei prossimi mesi. Anche a voi è capitato qualcosa del genere? Chiudo dicendo che INPS consiglia di volgersi alla sede locale per maggiori chiarimenti.

