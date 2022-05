Stagione trionfale per Carlo Ancelotti. Alla guida del Real Madrid, Carlo Ancelotti dopo aver vinto la Liga ha conquistato anche la Champions League. E’ la quarta volta che Carlo Ancelotti conquista la Champions League (leggi di più) alla guida delle squadre – parole sue – “che ha amato di più”.

Il cammino in Champions di Carlo Ancelotti è stato davvero esaltante. I blancos hanno confezionato delle rimonte incredibili contro superpotenze del calcio mondiale come PSG e Manchester City. Ed anche nella finalissima, Carlo Ancelotti ha imposto la sua supremazia ad un’altra icona del calcio contemporaneo come Klopp.

Carlo Ancelotti ha vinto quattro volte la Champions League e si è imposto nei cinque principali tornei continentali: Serie A con il Milan, Bundesliga con il Bayern Monaco, Ligue con il PSG, Liga con il Real Madrid, Premier con il Chelsea. Carlo Ancelotti è un vincente, il più vincente di tutti. Di certo il più forte allenatore contemporaneo ché nello sport chi vince è sempre e comunque il più forte.

Non sono mancate in tanta gloria alcune pagine amare. Succede nello sport come nella vita. Carlo Ancelotti ha saputo incassare il colpo e subito dopo ripartire alla grande. Ma in alcuni casi l’amarezza è stata ancora più amara. Come a Napoli dove ha saputo subire, oltre alle doverose critiche professionali, anche insulti personali gravissimi: bollito, pensionato, sistematore di parenti.

E’ stata una pagina molto dolorosa nella quale Carlo Ancelotti si è comportato da gran signore al cospetto di un gruppo di atleti con la mentalità perdente, che non accettava di seguire il “leader calmo”. Al tirar delle somme, i fatti hanno dato ragione al Re di Coppe. Carlo Ancelotti, meno di tre anni dopo l’esonero del Napoli, ha vinto Liga e Champions; gli ammutinati sono finiti terzi ed hanno rinunciato a lottare per lo scudetto nel momento topico della stagione. Perdenti erano e perdenti restano così come vincente era e vincente resta Carlo Ancelotti.

