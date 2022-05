Se siete in cerca di un orologio intelligente di fascia alta e dotato di un design di elevato livello, ma ad un prezzo accessibile, allora non dovete farvi scappare l’incredibile offerta di oggi, domenica 29 maggio, relativa all’Apple Watch Series 6 (GPS) da 44 mm (per polsi da 140‑220 mm) con cassa in alluminio color argento e cinturino sport bianco, direttamente su Amazon. Nelle ultime ore, infatti, questo fantastico smartwatch del colosso di Cupertino è venduto al prezzo di 349 euro (invece di 469 euro di listino). Si tratta di uno sconto del 26% per un risparmio di 120 euro. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e potete acquistarlo in due modalità: pagamento in un’unica soluzione e in 5 comode rate mensili da 69,80 euro ognuna. Vediamo insieme i principali dettagli tecnici.

L’Apple Watch Series 6 sfoggia un display Retina always-on touch ad elevata risoluzione 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche con il polso rivolto verso il basso, mentre sul lato è posta una corona digitale con cui controllare diversi aspetti dell’interfaccia. Inoltre, con i nuovi quadranti personalizzabili è possibile creare il look su misura per ogni utente. Con questo modello GPS si può rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio. Il dispositivo rappresenta un vero e proprio punto di riferimento del mercato grazie al suo design iconico e sempre alla moda, ed è anche uno dei migliori per le tantissime funzionalità di cui è dotata: il sensore HR, ad esempio, è molto preciso e registra in modo costante la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed è anche in grado di tracciare un ECG (elettrocardiogramma).

Con l’Apple Watch Series 6 è possibile registrare ogni allenamento come corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo, e misurare ogni giorno i progressi compiuti, da controllare nell’app Fitness su iPhone. Impermeabile fino a 5ATM, l’orologio sincronizza musica, podcast e audiolibri. Questo wearable, oggi in super offerta su Amazon, richiede iPhone 6s o successivo con sistema operativo iOS 14 o successivo.

