All’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è tutto pronto per il concerto di Vasco del 28 maggio 2022. già nota la scaletta, esauriti i biglietti e quelli precedentemente acquistati per lo show inizialmente previsto il 26 giugno 2020, poi riprogrammato al 22 giugno 2021, restano validi per l’appuntamento di questa sera.

Ad aprire il concerto di Vasco Rossi ad Imola sarà la cantante Emma Marrone, come annunciato dallo stesso rocker con un post su Instagram. Emma si aggiunge agli opening act già selezionati.

Orari del concerto di Vasco del 28 maggio 2022

12:00 Apertura porte

15:00 Apertura box office (situato presso il Museo Checco Costa – Piazza Aryton Senna)

17:00 Inizio concerto supporto

21:00 Inizio concerto Vasco Rossi

Si accede da ingressi diversi in base alla tipologia di biglietto in possesso.

Viale Dante : per i possessori di biglietti Pit Gold e Posto Unico

: per i possessori di biglietti Pit Gold e Posto Unico Via dei Colli: per i possessori di biglietti settore Rivazza

Parcheggi per il concerto di Vasco del 28 maggio 2022

Dove parcheggiare per recarsi all’Autodromo di Imola? I parcheggi NON sono prenotabili e saranno accessibili dalle ore 7.00 di sabato 28 maggio 2022. QUI è possibile consultare la mappa di tutti i parcheggi disponibili per i fan del Blasco che si stanno recando ad Imola per il suo concerto.

Nella mappa si vede anche la disposizione dell’area concerti rispetto all’intero autodromo internazionale in modo da poter scegliere le aree di sosta più vicine e più comode in base al proprio ingresso.

Scaletta concerto Vasco 28 maggio 2022 – Imola

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

…Muoviti!

La pioggia alla domenica

Un senso

L’amore l’amore

Interludio 2022

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

…..Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh… già

Siamo qui

(bis)

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

