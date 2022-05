Riemergono proprio questa mattina limitanti problemi Alice Mail, considerando il fatto che non funziona la pagina che conduce all’accesso alla propria casella di posta elettronica. Una questione da valutare con molta attenzione, se non altro perché presenta delle differenze rispetto a quanto vi abbiamo riportato in settimana con un altro articolo. In quel caso, infatti, era possibile quantomeno inserire le proprie credenziali e portare a termine il login, mentre l’anomalia si presentava al momento di ricevere nuovi messaggi di posta elettronica. O, in alternativa, cercando di inviarne di nuovi.

Primi riscontri sui problemi Alice Mail il 28 maggio: questa volta non funziona l’accesso

Dunque, sappiamo già come si manifestano i problemi Alice Mail il 28 maggio, considerando il fatto che il bug in questo specifico frangente si presenta a monte. Non funziona addirittura la pagina dove poi avviene l’accesso, ma paradossalmente credo che questa possa essere una buona notizia per gli utenti. Trattandosi di un’anomalia così generica, sulla carta riscontrata da tutti nel corso degli ultimi minuti (al di là dei discorsi relativi al fatto di connettersi o meno da una rete TIM), tendo a dare per scontato che tutto possa essere ripristinato nel giro di pochi minuti.

Di sicuro si tratta di una situazione da monitorare, coi problemi Alice Mail di questo sabato che potrebbero far emergere qualche testimonianza diretta tramite l’apposita pagina di Down Detector. Insomma, se dalle 8 circa di questa mattina non funziona l’accesso, teniamo gli occhi aperti, sperando che dallo staff tecnico arrivi nel più breve tempo possibile un segnale utile per mettersi alle spalle questa situazione. A voi come vanno le cose? Avete riscontrato la medesima anomalia che sto portando alla vostra attenzione?

Fateci sapere con un commento se non funziona Alice Mail e come si stanno manifestando i problemi.

