Ufficiale Raoul Bova in Don Matteo 14. L’attore, subentrato con non poche polemiche iniziali a Terence Hill, ha lentamente conquistato il cuore degli spettatori, che lo hanno seguito con attenzione settimana dopo settimana. Un affetto tradotto negli ascolti: il finale della tredicesima stagione ha chiuso con numeri record, oltre il 34% di share e più di 6 milioni di spettatori.

Un risultato eccezionale per la casa di produzione Lux Vide, che nelle prossime settimane dovrà iniziare a organizzarsi per il nuovo ciclo di episodi.

Raoul Bova in Don Matteo 14 sarà il protagonista assoluto, dato che si è trovato anche l’escamotage per non modificare il titolo della fiction. Al suo fianco ritroveremo le colonne inossidabili: Nino Frassica (il Maresciallo Antonio Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina), e Francesco Scali (Pippo). Un po’ di incertezza per quanto riguarda la coppia formata da Maria Chiara Giannetta (la Capitana Olivieri) e Maurizio Lastrico (il PM Nardi). Dopo il lieto fine dato ad Anna e Marco, potrebbe essere conclusa la loro storia.

Inoltre la Giannetta sarà presto impegnata sul set di Blanca 2, mentre Lastrico è atteso nel remake italiano di Chiamate il mio Agente!. “Bisogna sempre fare i conti con la realtà”, ha dichiarato lo sceneggiatore Mario Ruggeri in un’intervista a FanPage.it, parlando di Maria Chiara Giannetta. “Non so se ci sarà, ma spero di sì. Spero sempre che ci siano tutti, sono un conservatore”.

E Terence Hill? “Sarà sempre in qualche modo presente in Don Matteo, ha messo il suo spirito in questa serie. Come dice Raoul Bova, tutto è possibile”, ha proseguito lo sceneggiatore.

Intanto c’è la data per l’inizio delle riprese: intorno a marzo 2023 si tornerà sul set di Spoleto, come scrive il Corriere dell’Umbria. La messa in onda è invece prevista per il 2024, come conferma lo sceneggiatore Ruggeri, sempre nella stessa intervista.

