Alexis Bledel ha lasciato The Handmaid’s Tale 5: ad annunciarlo a sorpresa è la stessa attrice, con una scarna nota in cui sostiene di aver preso questa decisione importante dopo una lunga riflessione.

Alexis Bledel ha lasciato The Handmaid’s Tale 5 prima che le riprese della stagione siano completate e non è ancora chiaro se apparirà in scena per l’addio al suo personaggio o meno: l’uscita di scena della sua Emily, ancella di Gilead che ha sofferto indicibili atrocità per il suo orientamento omosessuale, resta al momento un’incognita per le modalità con cui si realizzerà.

Alexis Bledel ha lasciato The Handmaid’s Tale 5 dopo 4 stagioni che le hanno regalato altrettante nomination agli Emmy Awards (e una vittoria): presente nel cast sin dal debutto, l’attrice ha ottenuto una candidatura per ogni stagione in cui ha fatto parte della serie distopica di Bruce Miller tratta dal romanzo di Margaret Atwood Il Racconto dell’Ancella. Variety ha annunciato il suo addio riportando una dichiarazione di conferma da parte dell’attrice, che non ha specificato quali fossero le motivazioni alla base della sua scelta.

Dopo aver riflettuto a lungo, ho sentito che dovevo allontanarmi da The Handmaid’s Tale in questo momento”. Sarò per sempre grata a Bruce Miller per aver scritto scene così veritiere e risonanti per Emily, e a Hulu, MGM, il cast e la troupe per il loro supporto.

Probabilmente Alexis Bledel ha lasciato The Handmaid’s Tale 5 per dedicarsi ad altri progetti. Per ora l’unica conferma di impegni futuri per l’ex Rory Gilmore di Una mamma per Amica riguarda il terzo film del franchise Quattro Amiche e un Paio di Jeans. Nella stagione 4 di The Handmaid’s Tale, il personaggio di Emily è rimasto perlopiù in sordina mentre la protagonista June (la produttrice e regista Elisabeth Moss) è fuggita da Gilead e ha coinvolto le Ancelle rifugiatesi in Canada in un’atroce vendetta contro il Comandante Waterford nello scioccante finale di stagione. La quinta stagione della serie è attesa entro la fine dell’anno e non dovrebbe essere l’ultima.

