Sempre più persone utilizzano gli audio WhatsApp per comunicare con amici, parenti, colleghi e così via, un metodo alquanto rapido per esprimere un concetto senza dover scrivere e perdere più tempo. Inoltre gli audio vocali di WhatsApp possono essere inviati in modo semplice anche quando si hanno le mani occupate, ad esempio mentre si guida. Una soluzione comoda che però spesso può portare a qualche errore, sia nelle parole che nel tono di voce che si utilizza.

Alcune dritte per migliorare gli audio WhatsApp che dobbiamo inviare per ragioni lavorative

Dunque, non solo focus sulle reazioni ai messaggi, dopo le informazioni condivise di recente. Riascoltare il messaggio vocale prima di inviarlo potrebbe evitare a volte anche qualche figuraccia, perché spesso nella foga del momento si possono anche dire cose in modo errato. Come fare per inviare degli audio vocali WhatsApp perfetti, senza commettere qualche errore? C’è un trucco molto semplice che vi permetterà di avere un maggiore controllo proprio sui messaggi vocali WhatsApp, evitando che a volte la fretta faccia brutti scherzi.

Anche perché questi audio restano all’interno della chat, possono essere facilmente ricondivisi e creare degli imbarazzi. Affidandosi invece a questo semplice trucco per gli audio di WhatsApp si potrà dormire sonni tranquilli. C’è modo per riascoltare gli audio comodamente e metterli in stand by finché non siamo sicuri che siano corretti. Quello che bisogna fare è chiaramente registrare il messaggio audio che si ha intenzione di inviare al proprio contatto WhatsApp, qui quando si premerà sul logo del microfono si noterà anche la presenza di un lucchetto in alto.

Se si scorre il logo del microfono in alto verso il lucchetto, ecco che la registrazione vocale si bloccherà, senza chiaramente essere poi inviata. Se a questo punto si esce dalla chat, per poi rientrare in un secondo momento, si noterà come l’audio vocale sarà presente in un player in basso. Si potrà quindi ascoltarlo con calma in un secondo momento e decidere se cancellarlo oppure inviarlo al destinatario. Come si può notare è un trucco WhatsApp molto semplice che vi permetterà di inviare degli audio vocali impeccabili, senza alcun errore.

