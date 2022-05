Le più belle canzoni di Rkomi ci insegnano che non esiste soltanto il bianco e il nero. Se nel suo petto pulsa un cuore rap, Mirko Manuele Martorana – questo il nome di battesimo – è l’esempio di quanto ogni stile sia pieno di sfumature. Non solo barre e dissing: Rkomi ha un animo indie che non si congela in un genere asettico e preconfezionato. Lo ha dimostrato a Sanremo, quest’anno, quando oltre alla potente Insuperabile ha scelto di omaggiare Vasco Rossi con le cover di Fegato, Fegato Spappolato e Cosa Succede In Città in compagnia della superband Calibro 35.

La Coda Del Diavolo feat. Elodie (2021)

Da una parte una delle popstar più promettenti della scena italiana, dall’altra un cantautore ispirato. Il risultato è La Coda Del Diavolo, il racconto di una notte tormentata con l’impronta elettronica che strizza l’occhio alla dance.

Apnea (2017)

Di Apnea si deve necessariamente parlare. Con questo singolo Rkomi racconta la mancata rassegnazione alla fine di una storia e lo fa, per la prima volta, su un arrangiamento più soft rispetto ai soliti beat. Il merito è nella collaborazione con Carl Brave.

Ho Spento Il Cielo feat. Tommaso Paradiso (2021)

In questo estratto dall’ultimo disco Taxi Driver Rkomi duetta con Tommaso Paradiso e si lascia andare in un lungo viaggio introspettivo tra autotune e sonorità anni ’80, un perfetto allineamento con il mood del cantautore romano.

Insuperabile (2022)

Con Insuperabile partecipa a Sanremo e dimostra che i confini tra il rap e il rock non esistono: l’arrangiamento è forte di un riff travolgente e il testo mette insieme la passione per i motori e una storia d’amore piena di adrenalina.

Fegato, Fegato Spappolato (2022)

Questa cover di Vasco Rossi non può mancare tra le più belle canzoni di Rkomi, un featuring con i Calibro 35 che ci riporta al prog-rock italiano dei primi anni ’80.

