Iva Zanicchi a Verissimo, oggi, non può mancare. La stagione del salotto Mediaset di Silvia Toffanin giunge al termine con l’appuntamento di sabato 28 maggio 2022, pochi giorni prima dell’inizio dell’estate.

Iva Zanicchi a Verissimo

L’aquila di Ligonchio è tra gli ospiti più attesi e amati. Nel dicembre 2020 ha portato in studio il dolore per la perdita del fratello Antonio, ucciso dal Covid-19 mentre era in corso l’ondata peggiore della pandemia. Passato il dolore, Iva Zanicchi è ritornata da Silvia Toffanin insieme all’amica e collega Orietta Berti. Le due hanno scoperto tanti altarini della loro vita privata, e non sono mancati i momenti di ilarità.

Oggi Iva Zanicchi a Verissimo arriva in una veste insolita, quella della scrittrice. La cantante è infatti prossima alla pubblicazione del nuovo libro, Un Altro Giorno Verrà. Il libro è dedicato al fratello Antonio, che oggi più che mai sente vicino: “Ho un’attrazione fatale per la Luna”, dice Iva, che ogni sera guarda le stelle e sceglie quella più luminosa. “Io immagino che lì ci sia mio fratello”.

Un Altro Giorno Verrà

Un Altro Giorno Verrà è un romanzo scritto da Iva Zanicchi durante il suo ricovero in ospedale quando aveva contratto il Covid-19. Il libro è una saga familiare che racconta la vita dei Vezzoli, famiglia di allevatori del primo Novecento. La storia si sposta dai luoghi della transumanza dall’appennino tosco-emiliano alla Maremma, fino al viaggio del discendente Lorenzo che parte per New York e scopre un nuovo mondo.

Per Iva Zanicchi si tratta del terzo romanzo: il primo, Polenta Di Castagne (2001) è anche la sua autobiografia. Nel 2005 ha pubblicato I Prati Di Sara e nel 2019 Nata Di Luna Buona.

Dal Festival al palco

Il 2022 è un anno particolarmente intenso per Iva Zanicchi: la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo con l’inedito Voglio Amarti, e dopo il romanzo inizierà la stagione dei concerti.

Il Gargana Tour partirà il 29 luglio da Civitanova Marche (MC) e si chiuderà il 26 agosto a Benevento.

29.07 CIVITANOVA MARCHE (MC) – Shada Beach Club

31.07 FORMIGNONA (FE) – Piazza

06.08 FORTE DEI MARMI (LU) – Evento privato

15.08 TORTORETO (TE) – Piazza

20.08 MADONNA DELLA PACE DI AGOSTA (RM) – Piazza

21.08 AMANDOLA (FM) – Piazza

26.08 BENEVENTO (BN) – Città Spettacolo

