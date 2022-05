Oggi è ufficiale: Rkomi a X Factor 2022 sarà in giuria. Sono stati ufficialmente svelati i quattro giudici scelti da Sky per la nuova edizione del talent show di prossimo avvio. Il suo è il quarto ed ultimo giudice ad essere confermato in via ufficiale in ordine di tempo: Rkomi a X Factor 2022 sarà al tavolo dei giurati con i tre colleghi annunciati in precedenza.

Con lui si completa quindi la formazione del tavolo di questa stagione: Rkomi sarà insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. X Factor 2022 schiera in giuria tre esordi assoluti e un attesissimo ritorno. Il ritorno è quello di Fedez che, dopo anni di assenza e con un tumore archiviato, torna a guidare i cantanti del talent show.

Tre gli esordi assoluti in giuria: parliamo di Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e l’ultimo comunicato, Rkomi. Lato competenze musicali, si tratta di tre cantanti del mondo della musica nostrana e una attrice e conduttrice che nel suo passato vanta una hit indimenticabile del calibro di T’Appartengo, ai tempi di Non è La Rai.

Come Dargen D’Amico, anche Rkomi ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston nell’ultima edizione condotta da Amadeus in ordine di tempo, Mirko ha presentato il brano Insuperabile. Era reduce dal grande successo dell’album Taxi Driver, rilasciato il 30 aprile 2021. All’interno del disco anche una collaborazione con un collega in giuria, Dargen D’Amico nella successiva versione speciale che contiene brani con Elodie, Calibro 35, Karakaz e un ulteriore disco contenente l’intera performance per Mtv Unplugged.

Vedremo i giudici di X Factor 2022 alle prese con le Audition, con il pubblico in presenza, nelle registrazioni che si terranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1).

