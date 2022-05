Esce oggi Farfalle di Michele Merlo, il primo singolo postumo del cantautore scomparso un anno fa. Tra qualche giorno sarà trascorso esattamente un anno dal suo addio a questa vita a causa di una leucemia fulminante e verrà ricordato attraverso un evento a Rosà. Oggi i fan possono ascoltare uno dei brani su cui stava lavorando nel momento in cui si è spento. Si intitola Farfalle e dal 27 maggio è disponibile ovunque.

“Ti ascolteremo sempre Mike”, scrive sui social il programma Amici di Maria De Filippi, condividendo l’immagine di copertina che vi mostriamo in apertura di questo articolo. La redazione e la produzione del talent show, e la stessa Maria De Filippi, supportano il rilascio del nuovo brano ma tra i commenti emerge l’amarezza che non sia stato valorizzato abbastanza all’interno del programma. Ma ormai non ha più senso parlare del percorso di Mike Bird – questo il nome d’arte di Merlo – ai tempi del banco ad Amici.

Farfalle di Michele Merlo merita un ascolto anche per alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione della scuola più spiata d’Italia.

Sono Alex e Luigi Strangis i primi concorrenti di Amici 21 a condividere l’annuncio del rilascio. Da oggi, venerdì 27 maggio, Farfalle di Michele Merlo riporta l’artista in vita. Alex e Luigi sono stati i concorrenti più apprezzati e chiacchierati dell’ultima edizione di Amici e non hanno mai conosciuto Michele Merlo – ad Amici qualche edizione fa. Nonostante i due non abbiano condiviso con Michele alcuna esperienza nel programma, sono tra coloro che invitano i rispettivi fan all’ascolto del brano, il primo postumo di Michele Merlo. Forse il primo di una serie, chissà.

Quando è scomparso, Merlo stava lavorando al nuovo disco di inediti, mai rilasciato.

Farfalle era stato annunciato dal padre di Michele, Domenico, nel corso della recente intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, su Canale 5, aveva condiviso il suo dolore.

