Non si placano del tutto le segnalazioni di utenti che si lamentano per l’arrivo dei messaggi neri su Instagram. Un bug che, a conti fatti, rende impossibile leggere quello che le persone ci scrivono privatamente all’interno dell’app. In attesa di un intervento ufficiale da parte dello staff, visto che ad ore tutti dovrebbero ricevere un aggiornamento utile per archiviare la questione (a detta di molti, l’anomalia sarebbe nata proprio da un upgrade finito male), ci sono alcune considerazioni da fare che a conti fatti integrano quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un primo articolo in merito.

Nuovi riscontri sui messaggi neri con Instagram: una soluzione extra per utenti Android ed iOS

Quali sono le indicazioni trapelate fino a questo momento per tutti coloro che aspettano una soluzione sui messaggi neri che arrivano con Instagram? Lo staff ancora non si è pronunciato, ma rispetto a ieri ci sono alcune testimonianze interessanti che possiamo prendere in esame sul web. Ad esempio, buona parte del pubblico che ha fatto i conti con il bug in questione ritiene che si possa risolvere molto più facilmente e rapidamente di quanto si potesse immaginare. Anticipando a conti fatti il rilascio di un nuovo aggiornamento.

In particolare, per mettersi alle spalle i problemi venuti a galla in queste ore, dovrebbe essere sufficiente impostare la modalità nera con il proprio smartphone. Tramite la Dark Mode, infatti, andrete a bilanciare la tonalità scelta, rispetto al bug che stiamo riscontrando di recente coi messaggi neri che appaiono su Instagram. Un buon motivo per testare un’opzione tramite la qualche dovrebbero calare anche i consumi generali del vostro device. Magari, una volta provata, non tornerete più indietro visti i passi in avanti sulla durata della batteria.

A voi arrivano ancora i messaggi neri su Instagram? Fateci sapere con un commento.