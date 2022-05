Vengono segnalati alcuni problemi oggi 27 maggio dagli utenti, in riferimento alla mancata apparizione dei like su Facebook. Una questione che non dovrebbe essere legata in alcun modo ad alcune novità che abbiamo trattato di recente sul nostro magazine, sempre a proposito del noto social network. Meglio specificarlo, considerando il fatto che spesso e volentieri gli utenti cercano correlazioni tra eventi che in realtà non hanno ragione di esistere. Proviamo a fare il punto della situazione, raccogliendo le informazioni al momento disponibili per il pubblico.

Indicazioni venute a galla finora sulla mancata apparizione dei like su Facebook questo venerdì

A cosa è dovuta la mancata apparizione dei like su Facebook questa mattina? Difficile a dirsi, in quanto non tutti stanno facendo i conti con la suddetta anomalia. Al momento non è chiaro perché non si vedono e se ci sia una variabile specifica che generi questo bug a parte dell’utenza, mentre altri sono esentati. Nel pomeriggio, tramite le segnalazione degli iscritti alla piattaforma di Zuckerberg, forse si avranno le idee più chiare. Sperando che nel frattempo il bug possa essere risolto dai tecnici, o che quantomeno arrivino a galla prese di posizione ufficiali da parte dello staff tecnico tempestivamente informato dell’anomalia in corso.

Chi vi scrive, ad esempio, vede regolarmente i like su Facebook. Sia ai suoi post, sia a quelli che sono stati da altre persone. Insomma, allo stato attuale è molto complicato comprendere cosa stia avvenendo e quando ne verremo fuori. Di solito gli interventi degli sviluppatori sono molto celeri, ragion per cui ho motivo di credere che entro questa sera riusciremo a metterci alle spalle l’anomalia in questione. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in modo da avere ulteriori contributi per contestualizzare al meglio tutta la vicenda.

Resta il giallo dei like su Facebook che alcuni non riescono a visualizzare da questa mattina.

Continua a leggere su optimagazine.com