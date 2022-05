È pensiero condiviso il fatto che Mara Venier a Domenica In continui a scrivere la storia della televisione. “Zia Mara”, così chiamata affettuosamente dal pubblico, riesce a rendersi irresistibile con le sue conduzioni televisive fatte di simpatia, saggezza e – perché no? – qualche gaffe.

Cinema e televisione

Nata a Venezia nel 1950, Mara Venier – all’anagrafe Mara Povoleri – con la sua passione e sua professionalità si è conquistata negli anni il titolo di signora della domenica.

Nel 1971 Mara lascia la sua Venezia per trasferirsi a Roma insieme al marito Francesco Ferracini. Solamente 2 anni dopo debutta al cinema con Diario Di Un Italiano di Sergio Capogna, ma è solo l’inizio. Il suo volto caratteristico viene scelto da Dario Argento per l’episodio La Bambola di Mario Foglietti de La Porta Sul Buio (1973).

Negli anni l’affiancano grandi attori della commedia italiana, come Renato Pozzetto in Testa O Croce di Nanni Loy, Lino Banfi ne Al Bar Dello Sport di Francesco Massaro e i registi più amati la ingaggiano per film di un certo peso culturale.

Il suo ultimo film per il cinema è Pacco, Doppio Pacco E Contropaccotto (1993) di Nanny Loi, dopodiché Mara Venier si dedica completamente alla televisione. Sempre nel 1993 viene chiamata alla conduzione di Domenica In insieme a Luca Giurato, ed è un successo. Per questo il contratto le verrà rinnovato fino al 1997.

In questi ultimi anni è stata anche opinionista e giudice per Tu Sì Que Vales, L’Isola Dei Famosi e, durante questa parentesi su Mediaset, ha condotto per un breve periodo Striscia La Notizia insieme a Michelle Hunziker.

Vita privata

Mara Venier è sposata dal 2006 con il produttore cinematografico Nicola Carraro. In passato ha sposato Jerry Calà nel 1984, dal quale si è separata un anno dopo.

Mara Venier ha avuto anche una lunga relazione con Renzo Arbore fino al 1997.

