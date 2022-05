Gianluca Vacchi è finito nel bel mezzo delle polemiche e non solo perché l’arrivo della docuserie su di lui fa discutere ma anche perché sembra proprio che la sua colf abbia deciso di fargli causa rivelando una serie di presunti maltrattamenti subiti. Secondo le rivelazioni della donna sembra proprio che l’imprenditore non era poi così cordiale e socievole spesso quando si trattava di mettere insieme i suoi video per Tik Tok o della sua routine di bellezza.

Per anni abbiamo visto sui social i siparietti musicali con l’imprenditore ballare scatenato proprio con i suoi domestici sorridenti ma, a quanto pare, dietro questi sorrisi si nascondeva ben altro visto che una colf sostiene di aver fatto causa al Mister Enjoy spiegando: “Se non ballavamo a tempo di musica, ci insultava… Tirava perfino il cellulare o la lampada contro il muro”.

Secondo quanto racconta il quotidiano “La Repubblica” le richieste dell’influencer ai domestici erano davvero assurde e che in alcuni casi c’era addirittura la possibilità di essere multati soprattutto se uno dei suoi domestici osava dimenticare un capo d’abbigliamento o un accessorio. La verità sui presunti maltrattamenti (di cui si sarebbero anche degli audio) la scopriremo solo nelle prossime settimane ma, quello che è certo, è che in molti chiedono a gran voce la cancellazione della docuserie su Gianluca Vacchi ad Amazon.

La piattaforma è finita nel mirino degli utenti di Instagram per la recentissima uscita della docuserie Gianluca Vacchi: Mucho Más, dedicata alla storia dell’imprenditore. A scatenare l’indignazione del popolo del social network il fatto che l’uscita del documentario non solo sia considerata ‘esagerata’ ma coincida con la denuncia di sfruttamento sul lavoro.

L’iniziativa sui social è partita da Aestetica sovietica, pagina che si occupa di analisi sociale e politica, ed è attenta alla rappresentazione delle minoranze. In queste ore non sono mancate le richieste di cancellazione e le offese a chi ha pensato che una docuserie su un personaggio come Gianluca Vacchi potesse essere utile o indispensabile. Come finirà adesso?