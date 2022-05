Jodie Foster in True Detective 4 è un po’ la ciliegina sulla torta della sua carriera e non solo. I fan che seguono l’attrice da anni e coloro che hanno un po’ abbandonato la serie dopo il flop dell’ultima stagione, potrebbero finalmente vivere un sogno comune: da una parte c’è la possibilità di rivedere Jodie Foster al timone di un’indagine proprio come in uno dei suoi ruoli più iconici, quello dell’agente dell’F.B.I. Clarice Starling ne Il Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme, dall’altra c’è quella di provare a ‘salvare’ la serie con questo colpo di coda.

Giovedì è stato annunciato che l’attrice e regista Jodie Foster in True Detective 4 sarà produttrice esecutiva e protagonista e secondo quanto riporta Hollywood Reporter questo è il risultato di un lungo ciclo di negoziati. La stagione è tecnicamente in fase di sviluppo ma questa notizia dovrebbe cambiare il destino della serie che ci porterà in Alaska.

Insieme alla notizia dell’arrivo di Jodie Foster, sono stati rivelati i primi dettagli di True Detective 4 Night Country in cui Liz Danvers (Jodie Foster) e la collega Evangeline Navarro dovranno scavare in verità nefaste quando sei uomini che gestiscono la stazione di ricerca sull’Artico di Tsalal svaniscono senza lasciare traccia quando la lunga notte d’inverno scende a Ennis, in Alaska.

True Detective 4 porterà la firma di Issa Lopez (che dirigerà il potenziale pilot della stagione) e Alan Page Arriaga che saranno anche produttori esecutivi insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak, Mari Jo Winkler e le star originali di True Detective ovvero Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Tra i produttori esecutivi ci saranno anche il creatore della serie originale Nick Pizzolatto e il regista originale Cary Joi Fukunaga, anche se nessuno dei due sarà coinvolto creativamente nella nuova stagione, ci piacerà?