Il vero nome di Don Massimo è stato svelato nel finale di Don Matteo 13. Abbiamo atteso lunghe puntate fin dall’esordio del personaggio di Raoul Bova, ma alla fine ogni pezzo del puzzle è stato inserito correttamente e il quadro è finalmente completo.

Nell’ultima puntata di stagione il pubblico ha assistito all’iniziale debacle di Don Massimo. Avvistato con una donna misteriosa, il giovane parroco è stato inondato di critiche dai cittadini di Spoleto, che hanno cominciato a non fidarsi più i lui. Tutti tranne Cecchini, che fino all’ultimo ha cercato di proteggere il suo buon nome. Si è poi scoperto che la donna altri non era che la madre del bambino ucciso durante un’operazione coordinata da lui quando ancora era un carabiniere delle forze speciali. In seguito, prima di prendere i voti, loro due avevano avuto una breve relazione. La donna, per fuggire dal marito violento e criminale, aveva chiesto l’aiuto di Don Massimo che l’aveva nascosta a Spoleto, seppur invano. Infatti l’uomo l’ha raggiunta e uccisa, riuscendo a far ricadere la colpa sul parroco.

L’immagine di Don Massimo sembra così macchiata, ma fortunatamente con l’intervento del Maresciallo Cecchini e di alcuni fidati carabinieri, è stato scarcerato e ha potuto mettere in pratica il vero senso del perdono, proprio come faceva Don Matteo. Perdonando l’uomo che lo aveva minacciato, ormai in fin di vita, il prete viene riabilitato in comunità e accettato finalmente dai suoi fedeli.

Nel finale di stagione scopriamo il vero nome di Don Massimo: Matteo Mezzanotte. Un nome che il parroco di Raoul Bova si riprende e che fa suo; ed è in realtà un escamotage per proseguire la fiction anche senza Terence Hill. Problema risolto.

Don Matteo 14 non è ancora stato ufficializzato, ma gli ascolti parlano chiaro: il pubblico ha premiato l’ingresso di Raoul Bova con numeri record. Il finale di stagione ha fatto registrare 6.2 milioni di spettatori con il 34,3% di share. Tanto di cappello per una fiction in onda da oltre vent’anni.

