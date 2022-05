È certamente rock, perché il rock è tensione: quel bacio tra Shel Shapiro e Mara Venier è amore puro, e i due protagonisti del video de La Leggenda Dell’Amore Eterno lo sanno bene. L’amore, ovviamente, è tensione, perché è tensione tutto ciò che muove qualcosa.

La Leggenda Dell’Amore Eterno è un titolo dal sapore biblico, e di letteratura e cultura certamente Shel Shapiro si intende. Il brano è una ballata in cui riscopriamo le sonorità della musica leggera degli anni ’90, un doveroso omaggio che il cantautore britannico fa all’Italia che lui stesso vive ancora oggi nella sua musica e nelle sue parole.

Il testo de La Leggenda Dell’Amore Eterno è il racconto sull’infinità dell’amore agli occhi di un uomo con l’ingenuità di un bambino. Musa ispiratrice nel video girato da Alex Ratto a Vigna Dei Cardinali, Roma, è Mara Venier.

La signora della domenica è qui uno spettro che ora è donna, ora è l’amore in sé, che Shel Shapiro stringe a sé fino a baciarla con passione. In quella sequenza c’è tutto l’amore di cui parla il testo.

Il tutto avviene in un’atmosfera fatta di pianoforti, luci soffuse, stanze e costumi che ricordano l’Ottocento nella più poetica delle sue accezioni.

Il brano è stato scritto da Shel Shapiro e prodotto dallo stesso cantautore insieme a Filadelfo Castro. Il risultato è un rock romantico, anche senza chitarre distorte. Qui ritorna utile quella frase che una volta Ghigo Renzulli dei Litfiba disse in un’intervista: “Il rock è tensione”, e aggiunse che anche una melodia dolcissima con un arrangiamento leggero, con un minimo di tensione nel testo o nella musica, può essere rock.

Shel Shapiro e il rock, del resto, sono come due fratelli. Con i suoi The Rokes contribuì a sdoganare il beat in Italia dopo l’ondata dei primi anni ’60 arrivata dal Regno Unito con i Beatles.

La leggenda dell’amore eterno, è una storia bella sai

Bella come Cenerentola, che non finisce mai

Mai mai mai

Se davvero esiste un tempo eterno, dimmi cosa sognerai

Se ci credi o non ci credi, che non finisce mai

Mai mai mai

Non finisce mai

Mai mai mai

La leggenda dell’amore eterno, è una storia bella sai

Il sogno di un amore vero, che non finisce mai

Mai mai mai, mmh

Dicevi che (non finisce mai)

Raccontavi che (non finisce mai)

Che mi amavi da morire e gridavi non finire mai

Guardami, sì, guardami vedrai (non finisce mai)

Guardami negli occhi capirai (non finisce mai)

Stringimi le mani sentirai così domani

Salvami la vita poco poco all’infinito

Ancora una volta ancora la mia vita salverai (non finisce mai)

Giura di provarci se potrai (non finisce mai)

Giura che la forza troverai (non finisce mai)

Pelle contro pelle il profumo delle stelle

Universo dell’amore un buco nero dentro al cuore, la tua pelle

Oh vai (non finisce mai)

La leggenda dell’amore eterno, è una storia bella sai

La favola eterna che non si avvera mai

Mai mai mai

Non si avvera mai

Mai mai mai, mmh

Tu giuravi, spergiuravi, sentivi che mi amavi e gridavi ancora

Ancora ancora non fermarti mai (mai mai mai, non finisce mai)

Guardami, sì, guardami vedrai (non finisce mai)

Prendimi le mani sentirai (non finisce mai)

È quasi mezzanotte il tempo non si ferma (mai)

Se vuoi ballare ballerai (non finisce mai)

Se vuoi sognare sognerai (non finisce mai)

Se vuoi amare amerai (non finisce mai)

La leggenda riaffiora, dà vita e poi ancora dà la forza di provare ancora sai, mmh mmh

Giuri di provarci se potrai

Giuri che la forza troverai

Guardami, sì, guardami vedrai

Salvami la vita poco poco all’infinito, ancora una volta ancora la mia vita salverai, uh uh

Tell me why, tell me why (non finisce mai)

Tell me why, tell me why (non finisce mai)

Tell me why, tell me why (non finisce mai)

La leggenda dell’amore eterno non finisce (mai)