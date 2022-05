Gli sticker WhatsApp di Stranger Things sono serviti in tempo per il via alla nuova stagione della rinomata serie TV. Come accaduto anche in passato per un’altra seguitissima serie come La Casa di Carta e i suoi episodi finali, attraverso l’app di messaggistica è ora possibile scambiarsi adesivi a tema per chi è appassionato della saga appunto.

Gli sticker WhatsApp dedicati a Stranger Things sono inclusi in un pacchetto dedicato di 11 adesivi. Il loro peso complessivo è di 2,2 MB. Per scaricare il pack, non si dovrà fare altro che andare nella sezione dedicata proprio agli sticker in app e selezionare il simbolo del “+” in alto a destra. A questo punto, nell’elenco dei contenuti pronti al download, dovrebbero comparire per primi anche quelli dedicati proprio alla serie TV. Se l’opzione non dovesse essere ancora disponibile, è perché l’implementazione delle soluzioni è in corso e potrebbe ancora volerci un po’ di tempo prima della sua effettiva disponibilità.

Nel caso in cui si abbia fretta di scaricare gli sticker WhatsApp di Stranger Things, magari per commentare con amici e parenti le nuove puntate della stagione, in mancanza del download in app del pacchetto c’è una soluzione manuale. Questa consiste nello scaricare manualmente il pack di proprio interesse dal suo deep link. L’operazione è abbastanza semplice: nello specifico caso, si procede da questo collegamento via browser per ottenere gli adesivi che poi possono essere installati per utilizzarli, appunto, in chat singole e di gruppo.

Non è la prima volta che gli sviluppatori mettono a disposizione sticker WhatsApp di serie TV e non sarà neanche l’ultima. Sempre al passo con le “mode” del momento, il servizio di messaggistica continuerà a fornire nuovi adesivi anche a tema film cult, per non parlare di quelli che prendono spunto dall’attualità e campagne di sensibilizzazione come le recenti sul Covid e l’importanza del vaccino.

