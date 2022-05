Sono stati comunicati gli ospiti di Domenica In Show, la speciale prima serata di Mara Venier stasera su Rai1. La conduttrice festeggia i suoi 30 anni di carriera e la conclusione della sua tredicesima stagione alla guida dello show pomeridiano Rai, Domenica In. Tantissimi saranno gli ospiti in studio per tenere compagnia ai telespettatori sintonizzati sul primo canale Rai dalle ore 21.25 a mezzanotte.

Domenica In Show andrà in onda in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e accoglierà tanti ospiti e amici sia in studio che in collegamento video.

Spazio alla musica e al mondo dello spettacolo, spazio al cinema con l’illustre presenza di Ferzan Ozpetek, spazio all’Eurovision Song Contest – nella sua recente edizione che si è svolta a Torino – con l’esibizione de Il Volo.

Il trio pop-lirico renderà omaggio all’indimenticabile Ennio Morricone e si esibirà con Grande Amore, disponibile nella nuova versione 2022 in due lingue. Il brano è stato presentato all’Eurovision 2022 e ha trionfato al Festival di Sanremo 2015 mantenendo la promessa di consentire ai ragazzi il “riposizionamento” nel nostro Paese dopo il grande successo all’estero.

Ci sarà Renzo Arbore, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, che canterà Io Faccio ‘o Show e ricorderà simpatici episodi legati all’amicizia con Mara Venier.

Tra gli amici presenti in studio anche Alessia Marcuzzi per una sorpresa. Il cantante napoletano Gigi D’Alessio, con il suo fidato pianoforte, canterà alcuni brani su richiesta del pubblico in studio.

Non mancherà il ballerino e conduttore Stefano De Martino, protagonista di alcuni divertenti momenti di gioco con Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che vestirà i panni di Maria De Filippi.

A Domenica In Show ci sarà poi Luciana Littizzetto ma non fisicamente presente in studio. “Lucianina” sarà in collegamento per commentare con Mara Venier alcuni momenti della serata.

Ferzan Ozpetek sarà al tavolo in compagnia dell’attrice Serra Yilmaz e delle altre donne della serata, per un momento conviviale.

Il programma della serata prevede un gran finale in musica. Mara Venier accoglierà Ornella Vanoni che canterà “Un sorriso dentro al pianto”, scritta per lei da Francesco Gabbani, mentre Shel Shapiro, insieme alla sua band, interpreterà “La leggenda dell’amore eterno”.

Gli ospiti di Domenica In Show

Il Volo

Ornella Vanoni

Gigi D’Alessio

Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino

Ferzan Ozpetek

Serra Yilmaz

Renzo Arbore

Francesco Paolantoni

Luciana Littizzetto

Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi

Shel Shapiro