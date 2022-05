Ewan McGregor è tornato a vestire i panni di Obi-Wan Kenobi diciassette anni dopo l’Episodio III della saga di Star Wars, La vendetta dei Sith. Nell’incontro stampa, l’attore scozzese ci ha raccontato il lungo processo che lo ha portato di nuovo nel ruolo iconico del Maestro Jedi, visto l’ultima volta lottare contro il suo ex pupillo Anakin Skywalker, passato al Lato Oscuro della Forza.

“Tutto è scaturito da due cose: mi è stato chiesto un sacco di volte, alla fine di ogni intervista mi domandavano se avessi fatto un sequel di Trainspotting, e se fossi tornato a interpretare Obi-Wan”, spiega Ewan McGregor. “Così ho iniziato a pormi anche io queste domande, cosa significasse per i fan e per chi ha vissuto in quella generazione. E poi un giorno, la Disney mi ha chiesto di incontrarci perché avevano notato che sui social media si parlava di me e di quanto mi sarebbe piaciuto tornare a vestire i panni di Obi-Wan Kenobi. Doveva essere una storia tra l’Episodio III e l’Episodio IV ed è ciò che abbiamo costruito.”

Ewan McGregor ha parlato del suo personaggio, molto diverso da quello che abbiamo conosciuto nella trilogia prequel di Star Wars:

Alla fine dell’Episodio III, La vendetta dei Sith, l’ordine Jedi è quasi distrutto e coloro che non vengono uccisi si sono nascosti e non possono comunicare tra loro. Quindi, per 10 anni o se sono passati 10 anni, per 10 anni, Obi-Wan si è nascosto. Non riesce a comunicare con nessuno dei suoi vecchi compagni e vive una vita piuttosto solitaria. Non è in grado di usare la Forza. Quindi, in un certo senso, ha perso la fede. È come qualcuno che si è allontanato dalla propria religione.

Nella serie tv, l’unica responsabilità di Obi-Wan è quella di prendersi cura di Luke Skywalker, che ha affidato allo zio Owen (come visto alla fine dell’Episodio III. Ora lui è diventato “un uomo saggio e spirituale”, spiega l’attore.

Sul set, Ewan ha ritrovato Hayden Christensen, che ha interpretato Anakin Skywalker/Darth Vader. Il rapporto tra i due è stato stretto fin dall’inizio della trilogia prequel, specialmente durante gli Episodi II e III che hanno girato in Australia:

Eravamo lontani da casa e abbiamo passato molto tempo insieme ad allenarci nei combattimenti. Eravamo amici sia sul set che fuori. E poi, nel corso degli anni, ci siamo un po’ persi di vista. Non vedevo Hayden da anni. Quindi, quando ci siamo di nuovo rincontrati e ho potuto parlare di questo progetto con lui, è stato molto, molto eccitante. È stato fantastico. E quando recitavamo insieme, era davvero come una sorta di distorsione temporale. È come se gli ultimi 17 anni non fossero mai passati.

Obi-Wan Kenobi ha debuttato oggi, 27 maggio, su Disney+, con i primi due episodi. I restanti saranno pubblicati uno a settimana ogni mercoledì.

