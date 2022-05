Niente panico se da qualche giorno o ora non si vede Toscana TV dal proprio televisore. L’anomalia ha a che vedere con il via al processo di refarming appena iniziato proprio nella regione del centro Italia. Ebbene, più di qualche rete locale (ma anche nazionale) potrebbe essere protagonista appunto di qualche problema di visione, tuttavia risolvibile in qualche modo.

Se non si vede Toscana TV è perché, proprio con il refarming, si sta procedendo alla riorganizzazione delle frequenze. La banda 700 dovrà essere consegnata agli operatori mobili per il servizio di connessione di rete, dunque alcune reti sono state trasferite altrove rispetto alla loro posizione originale. Questo è anche il caso di Toscana TV: per questo motivo, si dovranno seguire i consigli di seguito riportati.

In caso di refarming, nella regione oggetto dell’approfondimento ma anche altrove, la principale operazione da eseguire resta quella della risintonizzazione dei canali del proprio televisore. La procedura andrà eseguita anche più di una volta durante il periodo dei lavori che, proprio per la Toscana, si concluderà solo il prossimo 7 giugno. Una volta terminata la ricerca automatica dei canali, l’emittente locale sarà visibile alla posizione 11 e in nessun altra. Sarà di certo abbastanza semplice dunque provvedere alla specifica operazione, seguendo semplicemente la procedura guidata dalle impostazioni del proprio apparecchio.

Un ripasso delle principali tappe del rifarming in Toscana è d’obbligo pura a conclusione di questo approfondimento sul perché non si vede Toscana TV e da quando potranno nascere le maggiori anomalia in determinate aree. Dallo scorso 25 maggio e fino al 30 maggio i lavori procederanno a Massa Carrara e provincia. Dal 26 maggio e fino al 31 maggio sarà la volta di Lucca e provincia. Ancora, da oggi 27 maggio e fino al 1 giugno, gli interventi interesseranno la vasta area di Firenze, Prato, Pistoia e rispettive province. Per finire, dal 31 maggio al 6 giugno sarà il momento di Livorno, Pisa e province e poi dal 3 al 6 giugno di Siena, Arezzo, Grosseto.

