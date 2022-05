Sarà molto complicato vedere il tanto atteso processore Exynos 2300 a bordo dei nuovi Samsung Galaxy S23, stando alle informazioni che risultano disponibili questa mattina per il pubblico da sempre interessato alle vicende del produttore coreano. Al di là delle previsioni ottimistiche portate alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un altro articolo, infatti, è importante essere più realisti a mente fredda, anche perché potrebbero mancare i tempi tecnico per assicurare un chip di questo tipo al top di gamma Android. Se non altro, perché lo toccheremo con mano tra nove mesi circa.

Quali sono le prospettive del processore Exynos 2300 sul Samsung Galaxy S23: il punto della situazione

Insomma, scenario abbastanza inverosimile quello che vede il Samsung Galaxy S23 dotato del processore Exynos 2300. Vedere per credere quanto riportato nel corso delle ultime ore da una fonte come SamMobile, con un contributo utile per essere maggiormente sul pezzo. Per farvela breve, il prossimo chipset potrebbe puntare tutto sul processo GAA a 3 nm e avere gli ultimi core della CPU ARM. A questi, poi, si andrebbe ad aggiungere anche una GPU Xclipse aggiornata basata sulla nuova GPU Radeon di AMD.

La produzione di massa di chipset a 3 nm dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno, perfettamente in linea con la tabella di marcia che sarebbe stata concepita per il prossimo processore Exynos. Alcune voci affermano che Samsung non utilizzerà i chipset Exynos nella sua serie Galaxy S di punta per i prossimi due anni, a causa di una potenziale riduzione delle prestazioni e problemi di throttling. Secondo quanto riferito, la società ha creato un team di 1.000 dipendenti per sviluppare da zero un nuovo chipset personalizzato, che verrà utilizzato per la prima volta nel Galaxy S25 nel 2025.

Voci, quelle odierne, che sembrano allontanare definitivamente il processore Exynos 2300 dal Samsung Galaxy S23.

