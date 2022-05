Honor, marchio in origine di proprietà di Huawei ed il cui quartier generale si trova a Shenzhen, ha presentato l’Honor Magic 4 Pro (già visto in anteprima in occasione del Mobile World Congress 2022 di febbraio scorso), il fantastico smartphone di fascia alta e dotato di una tecnologia molto avanzata che farà tremare gli altri brand di punta. Andiamo a vedere insieme i principali dettagli tecnici di questo super device.

L’Honor Magic 4 Pro è spinto dal super potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, coadiuvato da 8GB di memoria RAM (LPDDR5) e da 256GB di spazio di archiviazione, con GPU Turbo X e OS Turbo X (combo eccellenti in grado di rendere al massimo le prestazioni, tenendo basso il consumo energetico). Sul retro il dispositivo sfoggia un fantastico modulo circolare nominato ‘The Eye of The Muse’, caratterizzato da una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50MP, un sensore ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 64MP. Frontalmente, invece, lo smartphone presenta un display AMOLED Quad-Curved da 6,81 pollici (con risoluzione di 1312 x 2848 pixel) ed è dotato di cornici finissime e della tecnologia LTPO di recente generazione. Inoltre, il telefono è certificato IP68 e dunque risulta resistente a polvere, pioggia e acqua (perfino per la durata di 30 minuti fino a 1,5 metri di profondità).

Con Honor Magic 4 Pro gli utenti saranno in grado di scattare foto di qualità anche durante una registrazione video, questo grazie alla tecnologia HONOR Magic-Log Movie Master e AI Film Effects, con cui il device può registrare video Log in 4K a 10-bit a 60 fps. Altra grande caratteristica riguarda la capacità della batteria da 4600mAh che, in combinazione con la recente ricarica HONOR SuperCharge, consente al terminale di ricaricarsi fino a 100W, sia tramite ricarica cablata (raggiungendo il 100% in 30 minuti) sia con ricarica wireless (60% in 15 minuti). Il software integrato è la Magic UI 6.0 con sistema operativo Android 12. In merito alla disponibilità e al prezzo, il nuovo smartphone di punta si può pre-ordinare fino al 3 giugno andando sul portale ‘hihonor.com‘ al prezzo di 1099,90 euro (gli utenti riceveranno in omaggio un caricatore wireless da 100W e uno più rapido da 135W cablato).

