C’è un dispositivo che fareste meglio a tenere in considerazione dovendo cambiare smartphone a giro stretto: parliamo di Honor 70 Pro Plus, che è stato appena pizzicato sul portale Geekbench. Il telefono dovrebbe prendere le mosse dal processore MediaTek Dimensity 9000, ed avere addirittura un blocco RAM di 12GB. Honor 70 Pro Plus ha totalizzato 649 punti in single-core e 2661 punti in multi-core, ed è caratterizzato dal numero modello (che conosciamo anche come product-code) ‘HPB-An00’.

Come riportato da ‘gizmochina.com‘, punteggi così elevati fanno pensare il device possa essere spinto da un processore con frequenza di clock da 3.05GHz e scheda grafica Mali G710 MC10 (praticamente l’identikit perfetto del MediaTek Dimensity 9000). La RAM da 12GB insieme ad Android 12 pronto all’uso renderanno il prossimo Honor 70 Pro Plus un dispositivo pronto a catturare l’interesse di moltissimi utenti (magari qualcuno tra voi che sta leggendo sta anche già pensando di procedere all’acquisto al day-one, sempre che il cartellino non si riveli troppo esoso, come non sembrerebbe sia destinato ad essere). Honor 70 Pro, l’altro esponente della gamma Honor 70, dovrebbe, invece, essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 8000, anch’esso piuttosto performante, a dire il vero.

Il modello base, per chiudere il cerchio, si accompagnerà al processore Snapdragon 7 Gen.1, da poco presentato da Qualcomm. Come potete notare, questo trio di nuovi dispositivi del marchio cinese promettono parecchio bene, a partire dal modello base Honor 70, passando per l’intermedio Honor 70 Pro (che pure pare avrà un profilo interessante) e finendo per il top di gamma Honor 70 Pro Plus. Pensate che almeno uno dei tre possa fare al vostro caso? Fatecelo sapere lasciando un commento attraverso il box che vedete qui in basso (poi vi diremo la nostra).

