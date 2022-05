C’è un Andy Fletcher dei Depeche Mode prima dell’Andy Fletcher dei Depeche Mode. Verso la fine degli anni ’70 il Regno Unito subiva il fascino del punk, e chiunque avesse un minimo di sensibilità creativa finiva per esserne travolto. Tra questi lui, Andy, passava le giornate con la musica di Siouxsie And The Banshees, dei Cure. C’erano anche i Kraftwerk, e probabilmente furono proprio i 4 ingegneri tedeschi a instillare in lui la passione per l’elettronica.

“Quando avevo 16 anni è arrivato il punk”, raccontava nel 2011 a Modefan, “Era l’età perfetta per viverlo, è stato un periodo davvero, davvero emozionante per la musica”. Arrivarono i No Romance In China con Vince Clarke, Sue Paget e Pete Hobbs, che si sciolsero per un motivo non meglio specificato. Era il 1979, Clarke era ossessionato da Three Imaginary Boys dei Cure e Pete Hobbs, infatti, diceva che i No Romance In China erano un ibrido tra i Police e la band di Robert Smith.

Eppure, sulla partecipazione di Fletcher nei No Romance In China c’è un dibattito. A chi sostiene che Andy suonasse il basso nella band, risponde Pete Hobbs: “Potrebbe aver preso la chitarra una volta sola”. Ancora, Sue nel 2011 racconta la storia dei No Romance In China per Southend Punk e non fa alcuna menzione di Andy.

Eppure Andy e Vince Clarke più volte hanno detto che Fletcher facesse parte dei No Romance In China. Sciolta la band “di chitarre”, le nuove passioni di Clarke porta alla nascita dei Composition Of Sound, una band “di sintetizzatori” insieme a Martin Gore, che con i due sbarbi condivide la passione per i sintetizzatori, appunto.

Nell’aprile 1980 Martin Gore sta provando con la sua band parallela, i French Look, e tra i presenti c’è anche un amico di uno dei componenti. Si chiama Dave Gahan.

Andy Fletcher dei Depeche Mode si ritrova così, con lo stupore di tutti, di fronte al futuro frontman. Andy è motivatissimo, dopo aver assistito quasi passivamente all’ondata punk e post-punk del Regno Unito ha trovato un progetto destinato a cambiare per sempre la scena internazionale.

Continua a leggere su optimagazine.com