Sta circolando senza freni una bufala riguardante l’esito del ricorso dell’Inter contro il Bologna, in riferimento al match che a conti fatti avrebbe deciso lo scudetto di recente assegnato al Milan. Una vicenda che ha dell’incredibile e che, non a caso, è del tutto falsa, sfruttando per l’ennesima volta la grafica che richiama quella del Televideo per alimentare fake news. Dunque, gli utenti meno esperti e tendenzialmente più creduloni pensano che effettivamente siano stati dati i 3 punti ai nerazzurri, ribaltando in questo modo il verdetto del campo.

Prende piede la bufala sul ricorso dell’Inter contro il Bologna con scudetto ai nerazzurri

Già, perché l’eventuale accoglimento del ricorso dell’Inter consentirebbe non solo di ribaltare il risultato finale del match di Bologna, perso 2-1 con il noto errore di Radu nel finale, ma anche quello della corsa scudetto. Con quei 3 punti, infatti, l’Inter supererebbe proprio il Milan in graduatoria, arrivando a quota 87. Un nuovo fronte che rende necessario un approfondimento sui nerazzurri, dopo aver trattato a più riprese nelle scorse settimane la questione dei biglietti venduti per la finale di Coppa Italia contro la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma.

Bisogna essere molto chiari, visto che in tanti stanno credendo alla grafica in questione. Siamo al cospetto di una bufala, visto che non sono state trovate incongruenze nel verdetto con il quale è stato rigettato il ricorso dell’Inter per ottenere la vittoria a tavolino, prima del recupero che si è disputato ad aprile. Difficile dire se qualcuno abbia ideato la grafica del televideo che alimenta la fake news allo scopo di prendere in giro i tifosi nerazzurri, o in alternativa coloro che stanno alimentando la storia con indignazione.

A prescindere da questo, va smentita da subito la storia del ricorso dell’Inter contro il Bologna accettato, con relativa conquista dello scudetto.